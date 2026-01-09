Diputación de Cádiz presentará en el Instituto Cervantes el documental 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo'

Cartel del documental de Elvira Lindo elaborado por la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz presentará en la sede del Instituto Cervantes en Madrid el documental sobre Elvira Lindo elaborado por el Servicio de Producciones Audiovisuales y titulado 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo', que se proyectará en el marco del acto que ambas instituciones han organizado para homenajear a la escritora gaditana el lunes 12 de enero a partir de las 18,30 horas.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el evento comenzará con el depósito del "legado" de Elvira Lindo en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

En este sentido, ha recordado que la Caja de las Letras es una antigua cámara acorazada donde se protegen bajo llave unas 1.800 cajas de seguridad con los legados que han ido depositando desde 2007 destacadas figuras de la literatura, el cine, la música o la ciencia, por citar algunos ámbitos. La propia autora, Elvira Lindo, será la encargada de depositar el suyo.

A continuación, en el Salón de Actos de la misma institución pública se proyectará el documental producido por la Diputación, tras una presentación en la que participarán la escritora y el guionista de la cinta, Pedro Ingelmo, entre otros.

El documental, estrenado en octubre de 2025, es un recorrido por la vida y obra de la autora gaditana, Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz concedido por la Diputación y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024, entre otros reconocimientos a su prolífica carrera literaria.

Finalmente, ha señalado que el documental puede verse también en el canal de Youtube de la Diputación de Cádiz: https://youtu.be/Bq9FM4DWGD0?si=nm9oGqzJPiaYDJuB.