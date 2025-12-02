Diputación de Cádiz promueve el relevo generacional en el sector agroganadero con una feria de empleo

Jornada entre profesionales del sector agroganadero y jóvenes estudiantes para promover el relevo generacional en el campo gaditano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) y el Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz han colaborado para impulsar una jornada de empleo concebida como un punto de encuentro entre profesionales del sector agroganadero y jóvenes estudiantes para promover el relevo generacional en este ámbito.

La jornada se ha llevado a cabo en el Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación, situado en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, ha indicado la institución provincial en una nota.

La iniciativa ha servido también para mantener el talento en el medio rural gaditano y fortalecer la competitividad de las empresas y cooperativas agrarias y ganaderas.

Bajo el título 'Jornada Ganadería 4.0: Empleo, Innovación y Futuro Rural', el evento se ha dividido en dos partes. En la primera se ha celebrado una feria de empleo a la que ha asistido medio centenar de estudiantes de ciclos formativos relacionados con la agricultura y la ganadería en la provincia.

En esta primera acción, denominada 'Del Aula al Campo', se ha ofrecido información y oportunidades laborales en empresas del sector, especialmente cooperativas agrarias, promoviendo así la renovación del talento y la adaptación del sector a los nuevos retos de innovación y sostenibilidad. Además, el alumnado ha participado en una sesión de orientación laboral impartida por Sofía Alcaraz Espadero, así como en la intervención de dos profesionales del sector como son Luis Gonzaga, ingeniero agrónomo, y Fernando García, artesano de la miel y de productos apícolas.

La segunda parte de la jornada se ha centrado en la celebración del llamado Infopoint IEDT Ganadero, concebido como un nuevo espacio institucional orientado a impulsar la transformación digital del sector ganadero y fortalecer su competitividad. La iniciativa se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo RuralPyme Digital AAA, una acción de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal financiada al 75% con fondos de la Unión Europea.

El encuentro, al que han asistido unas 30 pymes, se ha confirmado como un foro técnico de diálogo y demostración práctica en el que se han abordado los retos y oportunidades que plantea la digitalización en el ámbito agroganadero, con especial atención al uso de datos, la inteligencia artificial y herramientas aplicadas a la gestión productiva.