La Diputación de Cádiz proyecta este jueves el documental 'El cielo se puso rojo' sobre la explosión de 1947

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) de la ciudad de Cádiz acogerá este jueves 21 de agosto la proyección del documental 'El cielo se puso rojo', que aborda la explosión de un polvorín de la Armada en 1947 en la capital, en una versión remasterizada.

Esta producción audiovisual fue realizada en 1997 por el Servicio de Vídeo de la Diputación Provincial, teniendo con guión y dirección de Fernando Santiago, en coproducción con la Asociación de la Prensa de Cádiz y Federico Joly, ha indicado la institución provincial en una nota.

La actividad se enmarca en la programación de actividades que el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha para conmemorar el aniversario de la explosión de Cádiz de 1947 y recordar a las víctimas.

'El cielo se puso rojo' profundiza, en primer lugar, en cómo era la vida en la ciudad de Cádiz en agosto de 1947. A continuación narra la trágica explosión del polvorín de las instalaciones militares del actual Instituto Hidrográfico y las consecuencias que acarreó.

Se incluyen en el trabajo numerosos documentos sonoros de la época, imágenes de archivos internacionales sobre la ciudad y numerosos testimonios de gaditanos que vivieron la catástrofe.

Además de la proyección del documental, la cita, que comenzará a las 20,00 horas en el ECCO, contará con una conferencia del investigador y experto José Antonio Aparicio, que ofrecerá detalles históricos de la catástrofe que tuvo lugar el 18 de agosto de hace 78 años, en la que fallecieron 150 personas y dejó más de 5.000 heridos.