Diputación de Cádiz publica las ayudas definitivas por más de 1,5 millones de euros para cultura, gastronomía y deporte

Archivo - El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía , Javier Vidal, en rueda de prensa. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado en su Tablón Digital de Edictos el decreto con la concesión definitiva de subvenciones por valor de más de 1,5 millones de euros y la autorización y disposición del gasto en el Plan Integral de la Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte 2026 a municipios menores de 75.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.

A partir de este viernes 2 de octubre las localidades beneficiarias tienen un plazo de diez días hábiles para presentar la aceptación de las ayudas, tal y como ha indicado la Diputación en una nota.

Este plan fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación el pasado mes de abril. Gestionado desde el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, está concebido para el fomento de acciones orientadas a mejorar el bienestar de la ciudadanía, la organización y participación en competiciones y actividades deportivas abiertas a la población, el fomento de la práctica deportiva y de actividades culturales locales y el refuerzo del apoyo en programas culturales y deportivos municipales.

La cuantía total de las ayudas concedidas para el desarrollo de este programa asciende a 1,52 millones de euros. De esta cantidad, 1,24 millones se destinan a los 39 municipios que son objeto de este Plan Integral de la Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte 2026, en concreto, a las poblaciones con menos de 10.000 habitantes reciben 28.000 euros.

Los municipios beneficiados son Algar, Benaocaz, El Bosque, Castellar de la Frontera, Espera, El Gastor, Grazalema, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Torre-Alháquime, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Jimena de la Frontera, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Serrano y Trebujena.

Por su parte, los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes disponen de ayudas de 34.000 euros, afectando a Medina Sidonia, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villamartín. Los de mayor población, desde los 20.000 hasta el límite de 75.000 habitantes, son Arcos de la Frontera, Barbate, Chipiona, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Conil de la Frontera, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y San Roque, y disponen de 40.000 euros cada uno.

Además, las entidades locales autónomas de la provincia, como son El Torno, Estella del Marqués, Facinas, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, Tahivilla, Torrecera y Zahara de los Atunes, se benefician de 28.000 euros en ayudas cada una, con una suma total de 280.000 euros.

Todos estos municipios y ELA van a poder financiar la ejecución de proyectos, actividades y programas enmarcados en dos líneas diferenciadas de subvenciones.

La primera es para la realización de proyectos y eventos cuyo objeto sea contribuir a potenciar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio, así como actividades y eventos que fomenten la riqueza cultural y gastronómica del mismo. La segunda línea está dedicada al fomento del deporte y la vida saludable.

El listado completo con las acciones a desarrollar en cada una de las localidades se puede consultar en el Tablón de Anuncios de la Diputación de Cádiz.