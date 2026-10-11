Cerca de 500 caballos de 84 ganaderías se dan cita en la Feria de Ganado Equino de San Pedro del Romeral

Feria de Ganado Equino de San Pedro del Romeral - GOBIERNO DE CANTABRIA

SAN PEDRO DEL ROMERAL 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 470 caballos se han dado cita este domingo en la Feria de Ganado Equino de San Pedro del Romeral, una de las citas ganaderas de referencia de los Valles Pasiegos.

Este año han participado 84 ganaderías, de las que 39 pertenecen al propio municipio, en un evento que en una edición más ha reunido a cientos de asistentes.

Entre ellos han estado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el consejero de Fomento, Roberto Media, quienes han visitado la feria junto con los alcaldes de San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera, Jesús Mantecón y José Fernández, respectivamente, así como por otros representantes municipales y del sector.

Con esta cita, se ha puesto de manifiesto el arraigo de la actividad ganadera en la comunidad y la importancia del sector equino para la economía local, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.