Diputación de Cádiz refuerza la asistencia técnica y jurídica para los municipios afectados por las borrascas

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una visita al municipio de Ubrique, afectado por las últimas borrascas. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

UBRIQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha asegurado este lunes, en el curso de una visita a Ubrique, que "ningún municipio se va quedar atrás" y se va a "insistir en dar una respuesta eficaz desde todas las instituciones públicas", reforzando para ello la asistencia técnica y jurídica a los ayuntamientos para la evaluación y cuantificación de los daños provocados por las últimas borrascas.

Así, y más allá de las inversiones que asuma en el marco de una intervención concertada entre todas las instituciones para prestar esta asistencia, se reforzarán los equipos técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) al objeto de redactar los proyectos de restitución de los servicios públicos y las infraestructuras que han sido asolados por esta sucesión de borrascas.

En una nota, la Diputación ha señalado que desde el Área de Asistencia a Municipios se prestará apoyo técnico, dentro del ámbito competencial, en la reparación y recuperación de espacios y edificios públicos, en coordinación y colaboración con las empresas suministradoras de servicios.

La asistencia se ampliará a las cuestiones jurídicas y económicas, con especial atención a aquellos municipios cuyas instalaciones administrativas hayan resultado dañadas.

Desde la Diputación se está realizando también una gestión específica dedicada a los casos más vulnerables. En este sentido, se ha apuntado que cinco hoteles de la red Tugasa han permitido el alojamiento y manutención de vecinos y vecinas Grazalema, Olvera, Setenil y Vejer que ha tenido que ser desalojados de sus viviendas por afecciones debido a las borrascas.

También las residencias de mayores de Diputación sirven de estancia temporal a usuarios del Residencial Lago de Arcos.

Desde el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad se mantiene un seguimiento "constante" a los cientos usuarios y usuarias de los diferentes programas gestionados por la Diputación, como el de Mayores Activos, del Servicio de Ayuda a Domicilio o los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados. Desde el pasado fin de semana, y una vez decretados los desalojos de personas en distintos municipios, trabajadores sociales, psicólogos y monitores de la Diputación han contactado telefónicamente con estas personas usuarias para conocer su situación y atender en lo posible a sus necesidades.

De igual manera, se han dispuesto equipos de atención sobre el terreno que están disponibles para movilizarse sobre el terreno una vez que sean reclamados por las instituciones competentes.