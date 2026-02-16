Este es el piso más caro de la historia de Madrid, en venta por 20,9 millones de euros

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inmobiliaria de lujo Property Partners ha puesto a la venta el piso más caro de la historia de la ciudad de Madrid, valorado en 20,9 millones de euros. El inmueble se sitúa en el exclusivo barrio de Los Jerónimos, junto al parque del Retiro y cuenta con más de 1.000 metros cuadrados construidos, ocupando una planta completa del edificio.

La vivienda cuenta con vistas al Jardín Botánico, se encuentra totalmente reformada y redecorada con una inversión superior a los dos millones de euros.

Asimismo, el inmueble dispone de cinco dormitorios en suite, todos con su respectiva terraza. El dormitorio principal incorpora un baño con luz natural, ducha, bañera y dos vestidores. Además, cuenta con una habitación de servicio con su propio baño.

La cocina tiene una puerta corredera integrable en el salón, un área social de aproximadamente 200 metros cuadrados, un despacho con biblioteca, sala de estar y salida a una gran terraza, un salón familiar, gimnasio con maquinaria de última generación y aseo, así como una cava de vinos.

En cuanto a servicios, la propiedad cuenta con cinco plazas de garaje, dos trasteros, ascensor, portero físico y servicio de seguridad las 24 horas del día.

El director general de Property Partners, Felipe Reuse, ha subrayado que el precio de esta vivienda de lujo representa un "récord" en el sector residencial y también posiciona a esta operación "como un referente europeo". Además, ha destacado que el mercado madrileño de lujo ha alcanzado un grado de madurez que permite realizar este tipo de operaciones.

Por su parte, en junio de 2025 John Taylor, inmobiliaria francesa especializada en viviendas de lujo, intermedió en la venta de una vivienda valorada en torno a los 20 millones de euros, también con vistas al Parque del Retiro, siendo esta una de las últimas operaciones residenciales más relevantes en la capital.