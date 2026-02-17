5 muertos al incendiarse un bloque de pisos en Manlleu (Barcelona)

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

5 personas han muerto y 4 han resultado heridas leves este lunes por la noche al incendiarse un bloque de pisos en la calle Montseny en Manlleu (Barcelona).

El fuego empezó en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas y "por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir", informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los bomberos han recibido el aviso a las 21.10, y varios residentes han avisado al '112' del incendio en el piso superior y de humo en la escalera.

Las 13 dotaciones de bomberos han encontrado el edificio totalmente desalojado, han localizado y apagado el incendio, y lo han extinguido a las 21.41.

MUERTOS Y HERIDOS

Primero encontraron a una persona con parada cardiorrespiratoria y después en el trastero encontraron a cuatro más: Bombers y SEM, que activaron 11 ambulancias y 2 equipos de apoyo psicológico, no pudieron salvarles.

Tres de los cuatro heridos leves han recibido tras ser atendidos en las ambulancias y el otro no ha querido ser trasladado a ningún centro hospitalario.

La Policía Local ha dado apoyo a los vecinos y los Mossos d'Esquadra investigan las causas.