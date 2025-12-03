Diputación de Cádiz renueva su relación tributaria con Chipiona para la prestación de servicios públicos

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, en la firma de un convenio para servicios tributarios. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, han suscrito un convenio que renueva la relación en materia de gestión tributaria entre ambas instituciones, con la que ofrecer a la ciudadanía unos servicios públicos "de calidad".

En una nota, la Diputación ha especificado que el acuerdo supone una ampliación en las facultades encomendadas al Servicio Provincial de Recaudación, con la premisa de "fortalecer la justicia tributaria", según ha defendido Hidalgo.

Además, Mario Aparcero ha valorado "la trascendencia" de una alianza que "redunda en beneficios para la población".

El Servicio Provincial de Recaudación asume competencias recaudatorias, así como de gestión tributaria, alcanzando a impuestos como el de bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. Las actuaciones catastrales, fruto del acuerdo establecido entre Diputación y la Dirección General del Catastro, también se trasladan al nuevo convenio.

La inspección y sanciones tributarias, con repercusión incluso en la tasa por la recogida, tratamiento y eliminación de residuos; y la instrucción y resolución de expedientes sancionadores de tráfico vial urbano y otras normas administrativas se incorporan al marco de relaciones establecido entre Diputación y Ayuntamiento de Chipiona.

El nuevo acuerdo tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro. Las competencias delegadas se desarrollarán en la oficina del Servicio Provincial de Recaudación, sita en la calle Miguel de Cervantes de Chipiona, con la cobertura de los servicios centrales radicados en Cádiz. Al personal adscrito en dicha sede se sumarán dos empleados públicos procedentes del Ayuntamiento.

Con esta colaboración entre administraciones se confía en mejorar la atención a la ciudadanía, además de buscar más agilidad en los procedimientos y mayor calidad en los datos que basan este servicio público.