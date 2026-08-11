Diputación de Cádiz subraya la contratación de "más de la mitad" del alumnado de la Escuela de Hostelería

Archivo - Una clase de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación de Cádiz. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha subrayado que "más de la mitad" del alumnado de la Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones, centro adscrito a su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, logra un contrato en este sector a los pocos meses de finalizar sus prácticas.

Según una nota, la Diputación está evaluando el impacto de sus programas formativos en la empleabilidad del alumnado, un informe del que se extrae que 120 estudiantes completaron su periodo de prácticas formativas en empresas del sector durante el pasado curso 2025/26.

De ellos, en torno al 50% había conseguido un contrato de trabajo enmarcado en la hostelería o turismo a finales de junio o principios de julio. Así, en las últimas semanas, se ha indicado, esta cifra ha ido aumentando al tratarse de "datos vivos", que están en constante evolución, como se señala desde la Escuela.

Desde la dirección de este organismo se ha indicado también que "cerca del 40% de este alumnado" ha sido contratado directamente por la misma empresa en la que realizó sus prácticas académicas.

Al respecto, se ha señalado que "la inmensa mayoría de los alumnos" encuadra sus praxis en el marco de la Formación Profesional dual, modalidad educativa que alterna el aprendizaje en centros educativos con el de tipo práctico en compañías.

Por su parte, el equipo docente de la Escuela Fernando Quiñones dialoga con las empresas que colaboran ofreciendo prácticas a los estudiantes para intentar adaptarse a las necesidades que ellas le plantean, dentro de las posibilidades de la escuela.

La formación que se imparte en este centro forma parte del catálogo de títulos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por ello, tanto el diseño curricular como el sistema de admisión de los estudiantes vienen dados por esa administración autonómica.

El porcentaje de empleabilidad calculado por la escuela de la Diputación incluye en sus estadísticas a todos los alumnos y alumnas que han realizado prácticas el pasado curso. Es decir, contabiliza también a aquellos que no quieren una inserción laboral temprana y, por tanto, no la están buscando aún por seguir con nuevos estudios, porque su planificación laboral sea diferida --la quieren abordar después del verano, y no trabajar durante el estío--, e incluso por su interés en otros sectores económicos diferentes a la hostelería y el turismo.

El análisis de inserción laboral que ha realizado el centro de la Diputación de Cádiz ha arrojado otras conclusiones como el impacto positivo de que "ya desde el primer curso" los estudiantes comiencen a realizar prácticas profesionales porque acelera la adquisición de competencias y también dinamiza la contratación directa antes de que finalice el ciclo completo, formado por primer y segundo curso en cada especialidad.

La Fernando Quiñones también ha observado un comportamiento "sobresaliente", por encima de la media, en los segundos cursos de sus ciclos de Dirección de Cocina y de Servicios en Restauración, donde la inserción laboral alcanza, respectivamente, el 88,2% y el 75%.

La escuela basa estos resultados en que las entidades empleadoras valoran "de manera significa" la especialización final y la madurez del alumnado que alcanza esos cursos.

En el otro lado de la balanza, la rama de Gestión de Alojamientos presenta un índice de empleabilidad que ronda el 25%.

La Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones está gestionada por el Área de Planificación de la Diputación Provincial de Cádiz, y funciona en convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Fue creada en el año 1973 y actualmente ofrece cuatro ciclos formativos: dos de grado medio, Servicios en Restauración y Cocina y Gastronomía, y dos de grado superior, Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos.