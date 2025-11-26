Diputación de Cádiz subraya en una jornada la necesidad de establecer "entornos tecnológicos seguros" para la ciudadanía

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, inteviniendo en la jornada 'Puertos inteligentes y seguros. Inteligencia artificial y ciberseguridad en la transformación del sector portuario de la Bahía de Cádiz'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha manifestado que "uno de los grandes desafíos" que comparten administraciones y empresas es "garantizar entornos tecnológicos seguros" para la ciudadanía y en un mundo donde "las amenazas evolucionan tan rápido como las oportunidades".

Así lo ha argumentado en la jornada 'Puertos inteligentes y seguros. Inteligencia artificial y ciberseguridad en la transformación del sector portuario de la Bahía de Cádiz', organizada por CádizPort en la capital gaditana, como ha indicado la Diputación en una nota.

En la apertura de este foro ha intervenido además la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y el titular de CádizPort, Daniel Mcpherson.

En dicha apertura, Ortiz ha destacado que desde Diputación "estamos plenamente comprometidos con esa línea de trabajo" de garantizar entornos seguros y que el objetivo de la institución provincial "es claro", aseverando que busca ser una administración "moderna, útil y segura, capaz de acompañar a nuestros municipios, empresas y sectores estratégicos en este cambio de era".

La jornada se lleva a cabo con la cobertura económica del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, el patrocinio de la APBC y la colaboración de la Armada Española, Navantia, la Universidad de Cádiz y la firma DSA. El IEDT es una de las instituciones socias de CádizPort.

Los riesgos y oportunidades en un mundo hiperconectado, la innovación y seguridad desde la operativa portuaria, así como el puerto del mañana desde las bases de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la competitividad sostenible son las temáticas programadas por CádizPort para un foro que ha concitado la confluencia de especialistas de relevancia.

Durante su intervención Juancho Ortiz ha explicado el trabajo que desempeña Diputación en el ámbito de la ciberseguridad. Al respecto, ha valorado la labor de Epicsa, que ha reforzado el centro de operaciones de ciberseguridad que asiste a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. En 2024 se resolvieron y notificaron "más de 250 incidentes" al Centro Criptológico Nacional, frente a "miles de intentos de intrusión diarios".

Junto a esta intervención, se imparten cursos a empresas y autónomos sobre transformación digital, además de proveer de herramientas de ciberseguridad a pymes de entornos rurales. Tal como ha aseverado Ortiz, "no puede desligarse el binomio innovación y seguridad".