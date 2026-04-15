Diputación de Cádiz supervisa varias actuaciones en Torre Alháquime por valor de 600.000 euros

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una visita a obras en Torre Alháquime junto a su alcalde, Pedro Barroso, y otros representantes provinciales y locales. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha realizado una visita a Torre Alháquime para mantener un encuentro con su alcalde, Pedro Barroso, y comprobar el estado de diversas actuaciones que se están produciendo en el municipio con la participación de la administración provincial, y que suman un importe total de 600.475 euros.

En la visita, que forma parte de la agenda habitual de Martínez del Junco para hacer seguimiento de los proyectos provinciales, han estado también el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, la primera y el segundo tenientes de alcalde en el Ayuntamiento, Lola Ruiz y Juan Castro, respectivamente y el jefe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación en Olvera, Francisco Garzón.

En una nota, la Diputación ha explicado que de entre las actuaciones emprendidas destacan las obras de refuerzo en la ladera sur del municipio, por su impacto en las infraestructuras y la necesidad de evitar riesgos entre las personas y bienes.

Este terreno se vio afectado por las lluvias del otoño del año pasado, provocando un desprendimiento de unos 25 metros de ancho y diez de altura, y dejando en precario la estabilidad de la ladera, con fisuras, pérdida del material de agarre y erosión por agentes climáticos, lo que aumentaba el riesgo de más desprendimientos.

Tras la evaluación del estado de la ladera, la solución propuesta pasa primero por sanear el terreno, retirando el material desprendido y el que presenta inestabilidad y, a continuación, colocar una geomalla de monofilamentos sintéticos entrelazados destinada a retener el suelo y paliar los problemas de erosión de la superficie.

En la parte superior del talud --con elevada pendiente y gran tamaño de bloques-- se está colocando un sistema de protección formado por una membrana de red de anillos entrelazados, reforzada con cable de acero y anclada al terreno.

El proyecto se ejecuta mediante una subvención de la Diputación al Ayuntamiento por importe de 75.000 euros y las tareas han sido adjudicadas a la empresa Paramassi.

Durante la estancia en la localidad serrana, la presidenta ha tenido la oportunidad de comprobar el resultado de un proyecto de acondicionamiento y mejora de zonas verdes situadas en la ladera norte. Esta obra, ya terminada, se ha ejecutado en un plazo de cinco meses a partir de un proyecto incluido en el Plan Marcha 2024, y ha supuesto una inversión de cerca de 125.000 euros.

Finalmente, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025 se están ejecutando un par de iniciativas. En primer lugar, en el centro del pueblo, se están realizando labores de mejora en el pavimento e infraestructuras en la calle Fuera del Arco, así como de pintura en varios edificios municipales y la sustitución de varias farolas a la entrada de la localidad.

El otro proyecto encuadrado en el PFEA continúa la adecuación como paseo peatonal de una antigua carretera en desuso que enlazaba Torre Alháquime con Alcalá del Valle. La vía, habilitada ya en su primer tramo y que se usa para hacer senderismo y caminatas, terminará en el mirador de Las Canteras, una de las zonas "más privilegiadas" de la comarca en cuanto a vistas se refiere.

El primer tramo sirve de acceso además a un albergue rural que aún no ha entrado en funcionamiento junto al que se pretende ubicar un punto de información turística, cuya construcción se incluye también en este proyecto.

La suma de estas dos actuaciones encuadradas en el PFEA 2025 supera los 400.000 euros, cofinanciados entre la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a través del SEPE, y que permitirán la generación de 2.772 jornales.

En esta colaboración institucional, el Gobierno de España asume los gastos asociados a la mano de obra, mientras que la Junta de Andalucía y la Diputación aportan los gastos de material. En estos dos casos la institución provincial asume además la dirección de las obras.