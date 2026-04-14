Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques desde su territorio

Archivo - El embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este lunes a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel, y a "reparar íntegramente el daño causado" por estos ataques.

"Deben reparar íntegramente el daño causado a la República Islámica de Irán, incluyendo la indemnización por todos los daños materiales y morales sufridos como consecuencia de sus actos internacionalmente ilícitos", ha manifestado el embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, en una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei.

En la misma, Iravani ha mantenido que los citados países "deben cesar sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados por los agresores y, en ciertos casos, de participar en la comisión de ataques armados ilícitos".

"Irán ha proporcionado al Consejo de Seguridad información documentada y probatoria sobre el uso de los territorios de los Estados mencionados por parte de los agresores, así como, en algunos casos, su participación directa en la comisión de ataques armados ilícitos contra objetivos civiles" en Irán, ha sostenido en el documento.

Además, la diplomacia iraní ha rechazado en la misiva la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad, que "exige el cese inmediato de todos los ataques y el cese incondicional de cualquier acto o amenaza provocadora" contra sus vecinos en la región, alegando que el texto fue adoptado "de manera manifiestamente injusta, jurídicamente insostenible y fundamentalmente ajena a la realidad fáctica y jurídica de la situación".

"El 28 de febrero de 2026, la República Islámica de Irán fue objeto de un flagrante acto de agresión perpetrado conjuntamente por Estados Unidos y el régimen israelí, en clara violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Desde entonces, los agresores han utilizado los territorios del Reino de Bahréin, el Reino de Arabia Saudí, el Estado de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania para perpetrar actos de agresión", ha lamentado el diplomático.

En esta línea, el representante permanente ha afirmado que la permisividad de los citados países a este respecto "constituye un acto de agresión", por lo que "no pueden invocar legítimamente el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas", que recoge la legítima defensa, frente a Irán, "que es víctima de agresión y ejerce su derecho inherente" a la misma.