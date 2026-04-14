El Gobierno autoriza la construcción de nueva estación de Cercanías de Tres Cantos Norte en la C-4b

Estación de Cercanías de Tres Cantos Norte - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha dado luz verde a la construcción de la nueva estación de la red de Cercanías de Madrid de Tres Cantos Norte, que se enmarcará en la línea C-4b (Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Colmenar Viejo) y que está previsto atender 10.000 viajes diarios, cifra que podría casi duplicarse en el futuro.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar la construcción de esta nueva estación, incluida en el Plan de Cercanías de Madrid, tras las conclusiones de los estudios socioeconómicos llevados a cabo por Adif.

El gestor de infraestructuras ferroviarias invertirá 19,35 millones de euros (IVA no incluido) en la construcción de esta nueva infraestructura que se ubicará entre las actuales estaciones de Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Una zona norte del municipio tricantino en la que, además de numerosas viviendas, se ubica Madrid Content City, el hub audiovisual más importante de Europa, así como un campus universitario, diversas instalaciones deportivas y de ocio y un hospital. Se estima que desde la estación se realizarán en el entorno de 10.000 viajes diarios, cifra que podría casi duplicarse en el futuro.

La nueva estación dispondrá de un edificio de viajeros y dos andenes laterales de 220 metros de largo y 5,5 metros de ancho, cubiertos parcialmente por marquesinas, y un paso de conexión a distinto nivel entre ambos, totalmente accesible. Además, según ha explicado el Ministerio, se aprovecharán los espacios bajo los andenes para la construcción de diferentes dependencias técnicas.

El edificio albergará un vestíbulo diáfano, aseos, diversos espacios para los trabajadores de la estación, tornos de acceso, máquinas autoventa y una cafetería con terraza. Además, contará con una cubierta escalonada en tres alturas para favorecer su integración en la parcela, en vuelo sobre la plaza de acceso para facilitar la transición y resguardo de los viajeros, así como para favorecer la entrada de luz natural.

Asimismo, tendrá un perímetro irregular para adaptarse a los flujos de acceso desde la plaza. El edificio se ha diseñado para garantizar unos recorridos óptimos de los viajeros, teniendo en cuenta que las vías están elevadas con respecto al entorno urbano, así como para dar respuesta a las necesidades de la atención al viajero y la explotación ferroviaria.

Para posibilitar la nueva parada comercial y la implantación de la estación, el proyecto incluye también la adaptación y adecuación de la infraestructura ferroviaria, y de las instalaciones de electrificación y control, mando y señalización.

El contrato también comprende la urbanización parcial de la plaza de acceso, que contará con zonas para parada de vehículos de transporte público (bus, taxi) y vehículos de emergencia, así como aparcamiento de bicicletas y conexión con el carril bici existente en el municipio. Se incluye también el acondicionamiento de los taludes, los cerramientos perimetrales, que se integrarán de manera armonizada con el diseño de la estación y del nuevo entorno urbano, y los accesos provisionales a la estación.

La estación se conectará con la trama urbana mediante dos accesos rodados y peatonales, compatibles con la ordenación municipal que desarrolla el Ayuntamiento en ese entorno, en el que se construirá también un aparcamiento municipal.

Estas actuaciones se realizarán en coordinación con el Ayuntamiento de Tres Cantos con quien Adif suscribió un protocolo de colaboración en 2024 para impulsar la estación y el aparcamiento municipal asociado, así como la urbanización y accesos al conjunto.

Todos los trabajos se desarrollarán bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y transformación tecnológica, además de minimizar su impacto sobre los viajeros y la circulación de trenes. El proyecto se desarrollará también siguiendo la metodología BIM (Building Information Modeling), ha explicado el departamento que dirige Óscar Puente, que ha recordado que podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

ACTUACIONES EN LA C-4B

Además de la construcción de la nueva estación de Tres Cantos, Adif tiene en marcha diversas actuaciones de renovación, ampliación y mejora de la línea C-4b de las Cercanías de Madrid. En concreto, se trabaja en la prolongación de la línea, que actualmente finaliza en Colmenar Viejo, hasta Soto del Real con el objetivo de dar servicio a más poblaciones del norte de la Comunidad (además de Soto del Real otras como Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra).

Además, se rehabilitará y pondrá en valor el edificio histórico de la antigua estación de Soto del Real, para convertirlo en una estación moderna, funcional y accesible.

Por otra parte, Adif tiene en marcha la renovación de las vías en un tramo de más de 8 kilómetros de la línea C-4, que supondrá la sustitución de traviesas, carril, balasto y aparatos de vía por otros de mayores prestaciones en el tramo entre Fuencarral y Tres Cantos.