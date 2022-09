Diputación destina dos millones a 'Cádiz Vale Más' para incentivar el consumo en comercio y hostelería

CÁDIZ, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado los detalles de la campaña 'Cádiz Vale Más' junto a responsables de las Cámaras de Comercio de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar, y de las patronales Horeca (hostelería) y Fedeco (comercio). La Institución Provincial destina dos millones de euros para incentivar el consumo en negocios hosteleros y comerciales.

En una nota, la Diputación ha señalado que esta iniciativa, que se estrenó en 2021, fortalece su presupuesto y amplía las empresas destinatarias. En concreto dispondrá de dos millones de euros que se distribuirán entre negocios hosteleros, a los que se ha reservado un millón de euros, y establecimientos comerciales, para los que se ha consignado otro millón de euros.

Ruiz Boix ha recordado que esta intervención se planteó como un medio adicional promovido por Diputación para combatir los estragos económicos causados por la pandemia. A tenor del éxito de la edición inicial la campaña continúa, considerando los beneficios que proporciona a las pequeñas y medianas empresas --en un momento en el que suele retraerse el consumo--, y a una ciudadanía que soporta las actuales circunstancias de creciente inflación.

El presidente de la Diputación ha manifestado que la Institución Provincial se caracteriza por encarar las situaciones adversas, "y ser cómplices y colaboradores de los sectores económicos sin dejar a nadie atrás".

Ruiz Boix ha destacado los resultados obtenidos en la primera edición de 'Cádiz Vale Más', que se destinó al sector hostelero. Los negocios adheridos generaron ventas por encima de los 3,2 millones de euros. Para alcanzar esa cifra Diputación costeó 1.367.630 euros, que fue el importe global de los 136.763 vales de 10 euros que finalmente se canjearon. Ese incentivo provocó un consumo adicional de 1,9 millones de euros. La suma final --de 3,2 millones-- benefició a 423 establecimientos participantes de 26 localidades.

Ruiz Boix ha indicado que "hay margen de crecimiento", considerando que Diputación asume un incremento de la inversión hasta los dos millones de euros y el alcance de una iniciativa que se dirige a los 45 municipios de la provincia de Cádiz. De hecho cree factible el objetivo de alcanzar ventas --entre los negocios comerciales y hosteleros-- cercanas a los cinco millones de euros.

'Cádiz Vale Más' se desplegará en varias fases. Hasta el 21 de octubre se llevará a cabo la campaña dedicada a los establecimientos comerciales, englobados en el denominado comercio menor con plantillas que no superan los 10 empleados. Y desde el 31 de octubre y hasta el 2 de diciembre estarán en vigor los incentivos para los negocios hosteleros.

El aspecto sustancial de esta iniciativa es la emisión de vales de 10 euros que se pueden canjear, por cada 20 euros de consumo, en las empresas adheridas. Los datos precisos de la iniciativa y la descarga de vales se resuelven desde la plataforma habilitada en www.cadizvalemas.com.

Ruiz Boix ha agradecido la implicación de las Cámaras de Comercio, que asumen la asistencia técnica de la campaña, y de las organizaciones empresariales Horeca y Fedeco, concernidas en el éxito de esta iniciativa.

A la presentación de la campaña han asistido el vicepresidente primero de Diputación, José María Román; los presidentes de las Cámaras de Cádiz y del Campo de Gibraltar, Ángel Juan y Carlos Fenoy, respectivamente; el secretario general de la Cámara de Jerez, José Manuel Perea; el presidente de Fedeco, Manuel Luna y la gerente de Horeca, Mari Paz Núñez, además de personal técnico de las instituciones citadas.

'CÁDIZ VALE MÁS'

Se pueden descargar cinco vales de 10 euros por persona. Cada bono se canjea en los establecimientos adheridos por compras iguales o superiores a 20 euros. Se pueden utilizar, por tanto, por tramos de 20 euros de consumo. Y son acumulables, es decir, se pueden agrupar los de familiares o amigos en una misma compra.

El establecimiento valida los bonos descargados en los teléfonos móviles de los consumidores mediante la lectura de sus códigos QR y alfanumérico; la validez de la operación se verifica de inmediato en la plataforma de la campaña. El importe efectivo de la compra, una vez deducidos los vales, se abona mediante tarjeta.

Los vales se deben canjear en un plazo de diez días naturales desde su expedición. Los bonos que no se utilicen volverán a ser emitidos desde la plataforma. El usuario que no canjee sus vales, y por tanto caduquen, no podrá descargar nuevos bonos.

En el enlace https://comercio.cadizvalemas.com/establecimientos-adheridos... se mantiene actualizado el listado de comercios adheridos. Se distribuyen en diversos sectores: alimentación, calzado y piel, deportes, electrodomésticos, ferretería, herbolarios, hogar, informática y electrónica, joyería/relojería, juguetería, librería, moda y complementos, óptica y perfumería.

Cada comercio o establecimiento hostelero podrá canjear un máximo de 800 vales, es decir, de hasta 8.000 euros financiados por los bonos de Diputación. Desde la plataforma de www.cadizvalemas.com cada negocio y consumidor podrá comprobar su evolución: si su saldo se sitúa por encima de los 1.000 euros se identifica mediante un semáforo en verde; si el saldo desciende de los 1.000 euros el semáforo pasa al naranja; y el saldo agotado, y que por tanto impide el canje de vales, se notifica mediante un semáforo en rojo.