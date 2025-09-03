Diputación mejora la urbanización y las instalaciones deportivas de Los Albarizones en el área rural de Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Cooperación en la Diputación de Cádiz, Javier Bello, acompañado por la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha visitado el área rural de Jerez para comprobar el estado de los trabajos que se ejecutan en las instalaciones deportivas de la barriada rural de Los Albarizones, cuya urbanización también se verá beneficiada por diversas mejoras.

Según ha explicado la Diputación en una nota, este proyecto de adecuación en las instalaciones deportivas se corresponde con el apartado de garantía de rentas del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2024 y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que debe estar listo para el 31 de octubre.

Asimismo, ha señalado que estas mejoras representan una inversión total de 111.157 euros con IVA incluido, que se asumen entre las tres administraciones que colaboran en el PFEA en la provincia: Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

Las obras actualmente se encuentran al 20 por ciento de ejecución y transcurren conforme al plazo estimado. Así, se ha realizado desbroce y limpieza del parque y el pintado de mobiliario urbano de bancos, alcorques, barandillas y otros elementos de mobiliario urbano, según ha explicado la Diputación, que ha señalado que también se ha procedido a la limpieza de campo de fútbol, paso previo a comenzar los trabajos en la zona del campo de fútbol donde se sustituirán las porterías y parte del vallado perimetral. Además se mejorará la iluminación con la instalación de dos farolas.

De la inversión total de 111.157 euros el Gobierno de España asume el coste de la mano de obra (76.660 euros) y la Junta de Andalucía se reparte el coste de los materiales (34.497 euros) con la Diputación, que ha recordado que el programa de Garantía de Rentas persigue afianzar la población y que las personas empleadas en el campo puedan alcanzar el número de jornales necesario para tener acceso a prestaciones sociales. En este caso significará que se cubran 788 jornales, de los que 578 son de mano de obra no cualificada.