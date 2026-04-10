La Diputación presenta la primera edición de 'Desafío Sierra de Cádiz'

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, presenta la primera edición de 'Desafío Sierra de Cádiz', - GERMAN MESA GALVAN

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha presentado este viernes la I edición de 'Desafío Sierra de Cádiz', una carrera de obstáculos que se celebrará el 2 de mayo, sábado, en Arcos de la Frontera.

Esta prueba deportiva de superación, respaldada por la Diputación gaditana, cuenta ya con 500 personas inscritas, si bien es probable que la cifra final aumente. Según ha informado la institución provincial en una nota, el plazo para apuntarse está abierto hasta el 24 de abril, y la inscripción puede realizarse a través de la aplicación móvil Runnink.

Ortiz ha estado acompañado en esta comparecencia por los organizadores del evento, Miguel Ángel Gómez y Andreu González, así como por dos concejales del Ayuntamiento de Arcos: Nieves Huertas -responsable de Turismo- y Oliver Verhoeven -concejal de Deportes-.

Desde la organización, se subraya el papel protagonista de la naturaleza para esta carrera. El primer 'Desafío Sierra de Cádiz' comenzará a las 9,00 horas de la mañana en la urbanización El Santiscal y finalizará en la playa artificial del Lago de Arcos en torno a las 13,30 horas, según las previsiones.

A este respecto, Juancho Ortiz ha ensalzado el "entorno natural incomparable" que alberga la competición, y ha explicado que eventos como este contribuyen a consolidar a la provincia como un referente en el deporte al aire libre. En palabras de Ortiz, su impacto se traduce en dinamización económica, promoción turística y, en definitiva, oportunidades para un territorio como la Sierra.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Diputación ha expuesto el valor social que va a generar el 'Desafío Sierra de Cádiz': el fomento de hábitos saludables, esfuerzo, compañerismo entre sus participantes y la proyección de una imagen sostenible y activa de la provincia gaditana.

La carrera estará integrada por más de 15 pruebas, entre las que se encuentran demostraciones de velocidad, fuerza, equilibrio, puntería o destreza. Por su parte, la concejal de Turismo arcense, Nieves Huertas, ha destacado la orografía de Arcos, en su opinión, "única y exclusiva" en la provincia gaditana.

Se debe, como ha desgranado, a que cuenta con calles angostas y empinadas, con agua, piedra, senderos, campo* "Todos ellos", ha añadido, "elementos idóneos para celebrar pruebas deportivas como esta, de alto rendimiento".

Miguel Ángel Gómez, a su vez, ha agradecido el apoyo de las administraciones públicas implicadas, el Ayuntamiento de Arcos y la Diputación de Cádiz, y al resto de entidades colaboradoras con la primera edición de este evento. Este organizador también ha expresado su confianza en mantener los respaldos de cara a una futura y próxima edición.