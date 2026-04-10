Albares exige disculpas a Ester Muñoz por rebajar la detención de un militar por parte de Israel: "Una vergüenza"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Senado, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido este viernes a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que se disculpe por rebajar la detención de un 'casco azul' español por parte de Israel en Líbano. "Me avergonzó profundamente", ha lamentado Albares.

En concreto, en rueda de prensa el jueves en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria 'popular' precisó que no tiene información sobre el motivo de la detención del militar, pero sobre la duración de la misma, que fue menos de una hora, apostilló que ella ha estado "en controles de tráfico" que le han tenido "bastante más tiempo retenida".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en la Comisión de Exteriores del Senado, Albares ha reiterado que las palabras de Muñoz le parecieron "una vergüenza" y que "minimizar" el incidente, en el que medió violencia según la ministra de Defensa, Margarita Robles, "es vergonzoso".

"Tendría que pedir excusas al soldado, a la familia del soldado, a los 600 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL) y a sus familias", ha dicho el ministro, que ha puesto el foco en que las condiciones de la misión son "difíciles y complejas", en medio de "violencia extrema". Mientras, los 'cascos azules' desarrollan su labor con los valores de "solidaridad y de paz".

"Digo al PP que a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo", ha rematado Albares.