Diputación reconoce al Circuito Hípico del Sol, El Campero y Josefa Díaz por su excelencia turística en Cádiz

Publicado 27/09/2019 17:01:51 CET

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Josefa Díaz Delgado, el Circuito Hípico del Sol y el Restaurante El Campero han sido distinguidos en la ceremonia anual que organiza el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo.

La entrega de las distinciones se ha hecho efectiva en el auditorio de La Merced, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en el curso de un acto presidido por la titular de Diputación, Irene García, y en el que han intervenido el vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, José María Román, y el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora.

La excelencia es una de las cualidades que comparten las personas y entidades premiadas, según ha valorado Irene García en su intervención. Una solvencia profesional que propicia que la provincia de Cádiz "sea un lugar único", ha añadido.

Un destino que depara las mejores cifras de la historia, desde que el rendimiento turístico se mide en sondeos y encuestas, ha señalado la presidenta de Diputación, que ha recordado que "el año pasado (2018) se alcanzaron los registros más altos en cuanto al número de viajeros, de pernoctaciones y empleo generado".

No obstante, Irene García, pese a la bonanza referida en índices, ha considerado que el sector --profesionales e instituciones-- no debe caer en la complacencia ni el conformismo. De hecho situaciones como la que se vive con la crisis de la compañía Thomas Cook confirman que la industria turística también está condicionada por situaciones sobrevenidas, un margen de incertidumbre que "desde el Patronato Provincial de Turismo se aborda con rigor y anticipándonos", tal como se ha demostrado con la campaña de marketing que se emprenderá en Alemania para que no decaiga la demanda hotelera en las temporadas media y baja.

PREMIADOS

Josefa Díaz Delgado es la directora general del Hotel Las Cortes, situado en el casco histórico de Cadiz desde el año 2004. Esta empresaria --conocida como Pepa de Las Cortes-- ya participó en la génesis de otros establecimientos hoteleros señeros como los Regio 1 y 2, en la capital gaditana, así como los Alborán en Algeciras y Chiclana. Se puede considerar una precursora en un ámbito directivo que, en sus comienzos, era muy masculinizado.

El Circuito Hípico del Sol, entre Vejer y Barbate, es uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de los que se organizan en la provincia de Cádiz. Reúne a la élite de una disciplina que, más allá de la calidad competitiva, proporciona unos réditos espectaculares: en relación a su presencia mediática se le calcula un valor de siete millones de euros y un alcance de 22 millones de espectadores. El artífice de este icono del mundo hípico, Antonio Blázquez, recogió la distinción de manos de Irene García.

El Restaurante El Campero, en Barbate, es una tentación gastronómica, sobre todo en lo referente a la preparación del atún rojo. Pepe Melero logró que el negocio familiar evolucionara hasta convertirse en un negocio que aúna la recuperación de platos tradicionales, con recetas innovadoras y elaboraciones japonesas como el sushi, tataki o sashimi. El Campero, en su actual ubicación, cumple 25 años, siendo una de las referencias obligadas para entender el mundo de la almadraba y el exhaustivo aprovechamiento de un manjar como el atún rojo.