La Diputación refrenda su apoyo a Cádiz como sede del Congreso Mundial de Skal Internacional en 2027

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el vicepresidente primero de esta institución, Juancho Ortiz, con la junta directiva del Skal Internacional Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, acompañada del vicepresidente primero de esta institución, Juancho Ortiz, han mantenido una reunión con la junta directiva del Skal Internacional Cádiz, donde se ha refrendado el apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del Congreso Mundial de Skal Internacional en 2027.

En una nota, la Diputación ha informado de que en el transcurso del encuentro han repasado también los proyectos de la entidad que se desarrollan con la colaboración de la Diputación, entre otros el II Foro Internacional de Turismo Sostenible 'Turismo y Hospitalidad', y que "contribuyen a la excelencia y a la promoción turística" de la provincia.

Martínez del Junco ha vuelto a refrendar el apoyo institucional de la Diputación a la candidatura de Cádiz como sede del Congreso Mundial de Skal Internacional en 2027 ante la proximidad del anuncio de la candidatura ganadora, algo que ya hizo el día de la presentación pública de esta candidatura.

Entre los temas abordados han estado la calidad del turismo en la provincia y el papel del Skal Internacional en este sector.

A la reunión con los responsables de la Diputación han asistido la empresaria gaditana y presidenta de Skal Internacional Cádiz, Josefa Díaz, la vicepresidenta de esta entidad, Pilar Gómez, y Natalia Aguilera, como integrante de la junta directiva.