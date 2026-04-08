El documental '¡A la melée!' recoge la historia del rugby femenino en España desde sus inicios en los años 80

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro (c)y los responsables de la productora Andalucía Multimedia, Rocío Rodríguez (i) y Antonio Mejías (d), presentando el documental '¡A la melée!'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, y los responsables de la productora Andalucía Multimedia, Rocío Rodríguez y Antonio Mejías, han presentado este miércoles el documental '¡A la melée!', una obra creada en Andalucía que recoge la historia del rugby femenino en España desde sus inicios en los años 80 hasta Las Leonas actuales, nombre con el que se conoce a esta selección de rugby XV.

La iniciativa está impulsada por Andalucía Multimedia en coproducción con Magnetika Films, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Canal Sur, entre otras entidades, ha indicado la institución provincial en una nota.

La melé es la jugada más característica del rugby y significa "unión", porque una jugadora sola no puede hacerla, necesita a sus compañeras para, juntas, tener la fuerza necesaria. Este concepto, así como el del respeto, son los valores que, en opinión de los promotores del documental, "impregnan al rugby" y son los que quieren transmitir con la producción mostrada este miércoles en el Palacio Provincial de la Diputación.

Susana Sánchez Toro, como representante de esta entidad provincial, ha explicado que la propuesta de Andalucía Multimedia les "enamoró" desde el primer momento.

'¡A la melée!' narra la historia de jugadoras de diferentes generaciones, decididas a romper estereotipos y barreras de género por amor a este deporte. En los últimos tiempos "está en auge", ya que hoy en día las jugadoras españolas "brillan en grandes ligas de todo el mundo".

Sin embargo, no fue así en sus comienzos, como refleja este largometraje, que ha conseguido el archivo histórico de imágenes de aquellas primeras jugadoras.

Las pioneras del rugby en España lograron una inesperada clasificación para el primer Mundial de su modalidad (Gales, 1991), y quedaron en sexta posición, recibiendo el premio al equipo revelación. Consiguieron esa "hazaña", como se ha calificado en la presentación del documental, "sin apenas poder entrenar y con escasos recursos".

"No tenían ni siquiera equipación propia para competir, y tuvieron que usar la de los compañeros de la selección masculina, que se la dieron en el aeropuerto", como ha contado Antonio Mejías.

Algunas de las frases que escucharon estas pioneras fue que eran "marimachos", al ser el rugby un deporte tradicionalmente masculinizado, por lo que se enfrentaron a "muchos prejuicios y discriminación".

La diputada de Igualdad ha incidido en la visibilidad que merecen Las Leonas y en que como en el rugby "no importa la edad ni el tipo de cuerpo, porque todos son válidos y necesarios". "No se deja a nadie en el camino", ha resumido Sánchez Toro.

Tanto los promotores de la obra como la Diputación han manifestado su intención de que '¡A la melée!' adquiera "el mayor alcance posible" para darle voz a tantos testimonios y las historias inspiradoras que aportan.

El largometraje persigue promover valores como el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la intolerancia, el respeto o el esfuerzo, entre otros. Con un enfoque educativo y social, busca llegar a ámbitos como el educativo, para poder combatir conductas como el acoso escolar.

'¡A la melée!' se ha presentado en primicia en la Diputación, con la emisión de su tráiler, y el próximo 21 de abril se proyectará por primera vez íntegramente en la Sala Compañía de Jerez de la Frontera, a las 18,30 horas.

Susana Sánchez Toro ha expresado que, posteriormente a esa primera sesión en Jerez, desde la Diputación se quiere extender el alcance de este documental "el máximo posible" por diferentes puntos de la provincia. Los impulsores de la iniciativa pretenden, asimismo, poder presentar esta creación en festivales que incrementen su impacto y divulgación.

Entre otras historias y testimonios, '¡A la melée!' muestra a Laura Delgado, conocida como 'Bimba', jugadora jerezana ocho veces campeona de Europa con España y que ha alcanzado las 50 internacionalidades en partidos oficiales con Las Leonas. Ahora sigue en activo en la Liga inglesa.

Asimismo, también refleja al Club de Rugby Atlético Portuense, fundado en la década de los 70, y afianzado como institución más allá de su trascendencia deportiva. El documental ha grabado tanto a niñas y niños de su escuela como al equipo de madres, conocidas como las 'Camaleonas'.