La España en blanco y negro vista desde la óptica de Ramón Masats en la nueva exposición de la Diputación de Cádiz

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz (i), juno al comisario de la exposición sobre Ramón Masats, Chema Conesa (d), y la hija del autor, Sonia Masats (c). - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz acoge hasta el día 20 de diciembre la exposición 'Visit Spain', que rinde homenaje al legado fotográfico de Ramón Masats, fallecido en el año 2024, y donde se hace un repaso de los acontecimientos vividos en España y vistos desde su óptica durante los años 50 y 60.

Como ha indicado la Diputación en una nota, Masats fue de los nombres "más relevantes" de la fotografía española y el miembro más destacado del grupo que renovó esta disciplina en el país a mediados del siglo XX. En 2004 se le concedió el Premio Nacional de Fotografía.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha acompañado al comisario de la exposición, Chema Conesa, y a la hija del autor, Sonia Masats, en la presentación de la misma, explicando que incluye 143 imágenes, de las cuales 90 son inéditas, que abarcan "una década crucial" en la trayectoria de Ramón Masats, entre 1955 y 1965.

Durante este periodo, el fotógrafo capturó la vida cotidiana, los rituales y las costumbres de una España "en transformación". De esta manera, ha apuntado que "más que un mero conjunto de imágenes", la muestra se presenta como "un testimonio de una época compleja, caracterizada por contrastes y tensiones sociales".

Según Diputación, Masats, "con una mirada irónica y crítica, presenta una visión que trasciende la propaganda turística", donde su objetivo era "captar la realidad sin filtros", empleando el blanco y negro como herramienta para "revelar las contradicciones de la identidad española durante esos años".

"El público va a tener la oportunidad de redescubrir la fuerza visual y el legado de uno de los grandes maestros de la fotografía española", ha indicado el vicepresidente de la Diputación, mientras que Sonia Masats, hija del responsable de estas fotografías, ha dicho que en estas imágenes "se ve la fuerza y la manera de mirar de mi padre".

Masats ha animado al público a ver la exposición con "ojos abiertos" para que puedan sacar "las muchas lecturas que ofrece".

En esta idea ha profundizado el comisario de la muestra y amigo personal del autor, Chema Conesa, que ha incidido en la importancia que tiene contextualizar el trabajo de Ramón Masats en una época en la que la dictadura franquista, a través del recién creado Ministerio de Información y Turismo, encarga a una serie de fotógrafos a recorrer España para captar imágenes con las que "atraer al turismo que empezaba a interesarse por el país".

En este escenario, Masats emprendió su particular recorrido centrado en los ritos castizos y folclóricos que describe como tópicos. Su relato, ha explicado Conesa, "dibuja una imagen de país atrapado en la pobreza material, laminado en lo social y acérrimo en su atadura espiritual".

Precisamente 'Visit Spain' fue ese primer mensaje que utilizó la propaganda oficial "en su afán aperturista".

Con su trabajo en aquellos años, Ramón Masats se consolidó como "un referente de la fotografía humanista, un vehículo para contar cómo somos y qué es lo que pasa en el mundo". Todo esto lo hace el autor desde una perspectiva "moderna", tanto que muchas de las fotografías que componen la muestra que se puede ver en la Diputación nunca llegaron a ser publicadas.

En esta exposición, Chema Conesa ha reivindicado "la potencia de la fotografía documental", que "retrata la realidad sin manipular y que con el tiempo adquiere un poder transformador".

Las fotografías permiten además, ha afirmado el comisario, "hacer un retrato psicológico del autor a través de su forma de mirar".

La exposición 'Visit Spain' está organizada por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura y la Diputación de Cádiz. Quedará oficialmente inaugurada este mismo lunes 10 de noviembre a las 19,30 horas, y el horario de visita será de lunes a viernes de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,00 horas a 20,30 horas.