Espera (Cádiz) recrea el 20 de diciembre su tradicional Belén Viviente como revulsivo turístico y económico

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán (i), y la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano (d), con los carteles del tradicional Belén Viviente de Espera, que se representará el 20 de diciembre. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Espera celebrará el 20 de diciembre su tradicional Belén Viviente, un evento que supondrá un revulsivo turístico y económico para el municipio y para la comarca de la sierra de Cádiz.

Esta es otra de las citas "imprescindibles" de la Navidad de la provincia, según ha indicado en una nota la Diputación de Cádiz, que apoya la realización de este evento.

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, ha acompañado a la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, en la presentación de este Belén Viviente, que como cada año reunirá en la localidad a cientos de visitantes para disfrutar de las múltiples escenas que representarán los actores y figurantes locales en entornos emblemáticos como el Castillo de Fatetar y la ermita del Santísimo Cristo de la Antigua.

Vanesa Beltrán ha animado a la ciudadanía de la provincia a disfrutar de una tradición que "es una seña de identidad de nuestra cultura y nuestro talento" pero también "del trabajo comunitario que hace único al municipio de Espera". Así, ha remarcado la importancia de este tipo de eventos que "redundan en el turismo, la creación de empleo y la dinamización económica" de la comarca de la sierra y del conjunto de la provincia de Cádiz.

Por su parte, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, ha destacado las peculiaridades que "hacen único" este Belén Viviente, como el escenario natural en que se representa, como son el entorno del Castillo de Fatetar o el Molino de los Diezmos, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Será justo el Molino el punto de partida de la recreación, con la salida de María y José buscando hospedaje, en un recorrido que les llevará hasta el Castillo de Fatetar con la llegada de los Reyes Magos de Oriente como punto culminante. La representación comenzará a las 15,00 horas.

Tamara Lozano ha explicado que esta celebración, organizada por el propio Ayuntamiento, es posible "gracias a la implicación de los vecinos y vecinas" de Espera, así como de sus colectivos y hermandades y al apoyo de la Diputación.

Se trata, según ha dicho, "de una oportunidad para que los visitantes disfruten del municipio, conozcan su patrimonio y su gente en un día lleno de alegría, convivencia y cultura", recordando además que será "un magnífico momento para disfrutar de la gastronomía navideña de la localidad", como degustaciones de pestiños, rosquitos o buñuelos.