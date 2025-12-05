José Antonio Hernández reflexiona sobre la vida en los pueblos en 'El retorno', publicada por Diputación de Cádiz

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, junto José Antonio Hernández, autor de 'El retorno'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha acogido en el Palacio Provincial la presentación del libro 'El retorno', una obra en la que José Antonio Hernández reflexiona sobre la vida en los pueblos a través de las vivencias y recuerdos de las tres hermanas Paca, María, Paula y de su amiga Ángeles.

En una nota, la Diputación ha reseñado que a lo largo de 40 capítulos, el autor aborda la vida como un viaje, en el que asimilan vivencias que permiten desarrollar formas de pensar, sentir e interpretar los asuntos de actualidad de diferente manera y que, al final, lleva al punto de partida, a la esencia, la raíz, al retorno.

La obra es una reflexión sobre cómo el entorno social y físico de los pueblos de la provincia y las enseñanzas que se reciben en el ámbito familiar condicionan la forma de entender el mundo.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha puesto en valor el trabajo de José Antonio Hernández en esta obra. Con el autor ha coincidido en que "el entorno social de nuestros pueblos nos condiciona y nos lleva a entender y tener otras perspectivas totalmente distintas de este mundo y de los acontecimientos".

Respecto a la colaboración de la Diputación en la publicación de esta obra, ha asegurado que es "nuestro compromiso" el seguir apoyando a autores consagrados como es el caso de José Antonio y a autores que empiezan a escribir.

Por su parte, José Antonio Hernández se ha manifestado "conmocionado y agradecido" por las palabras de Beltrán y la asistencia del público a la presentación. La idea de escribir 'El retorno', ha contado, partió de una conversación en la que reconoció "cuánto había aprendido y seguía aprendiendo del contacto y del trato con la gente de los pueblos de la provincia".

Ahí surgió la inspiración para dar forma a un relato que cuenta cómo las historias milenarias y los contrastes geográficos de los pueblos aportan explicaciones válidas a las cuestiones objeto de debate.

Los ejemplares editados por el Servicio de Publicaciones de la Diputación, adscrito al Área de Desarrollo a la Ciudadanía, se han distribuido de forma gratuita. Además, cuando se agoten las unidades impresas, la obra estará disponible en formato digital en el catálogo de publicaciones de la Diputación.

José Antonio Hernández Guerrero es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y en Arte y Humanidades por la Universidad de Cádiz.

Actualmente es miembro del grupo de investigación Retórica Cultural en la Universidad Autónoma de Madrid, director del portal sobre Retórica y Poética de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, del Club de Letras de la Universidad de Cádiz y de la Revista Specvlvm.

Tiene más de un centenar de libros y de trabajos de investigación sobre filosofía contemporánea, teoría estética y crítica literaria, retórica, poética y comunicación. Con la Diputación de Cádiz ha publicado los libros 'El silencio de los profetas', 'El arte de callar', 'La soledad de los ancianos' y 'Todos estamos algo trastornados'.