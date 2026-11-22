Archivo - Edificio de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación Provincial de Cádiz ha experimentado una mejora en su funcionamiento, combinando un incremento de su actividad con una reducción de los tiempos de resolución de los procedimientos entorno a un 25%.

Según han indicado a Europa Press desde el Servicio de Consumo, dirigido por la diputada Ana Moreno, se está impulsando el fortalecimiento de este servicio público provincial orientado a garantizar una vía gratuita, ágil y eficaz para resolver los conflictos entre consumidores y empresas.

Así, han apuntado que los resultados reflejan esta evolución, ya que la Junta recibió 361 solicitudes de arbitraje en 2024 y 497 en 2025, lo que supone un incremento del 37,7% en un solo ejercicio. Por su parte, en 2026 los datos disponibles contabilizan ya 442 expedientes tramitados, manteniendo un elevado nivel de actividad.

Asimismo, han señalado que este crecimiento evidencia la importancia de este recurso para la ciudadanía y su consolidación como instrumento de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la provincia. En este sentido, han destacado que el número de expedientes tramitados hasta octubre es ya similar al total de 2025, por lo que la cifra total al acabar este ejercicio será mayor.

Además, han resaltado que a este incremento de actividad se suma una mejora sustancial de la agilidad administrativa. Así, el plazo medio de duración de los procedimientos pasó de 64,80 días en 2024 a 48,51 días en 2025, reduciéndose aproximadamente un 25%.

Esta evolución se acompaña de una mejora en la atención y coordinación con las organizaciones de consumidores, cuyo reconocimiento expreso ha destacado la reducción de los tiempos de tramitación y la predisposición del personal para atender con rapidez las solicitudes de sus servicios jurídicos, han asegurado.

Una de las cuestiones radica en que la Diputación ha reforzado también la estructura profesional de la Junta con la incorporación de 13 nuevos integrantes, con seis nuevos presidentes de colegios arbitrales y siete nuevos árbitros de la Confederación de Empresas de Cádiz, consolidando así un modelo de funcionamiento basado en la profesionalización y la garantía institucional, en el que conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por la Diputación, la Presidencia y la Secretaría de la Junta.

Finalmente, han señalado que el objetivo es seguir fortaleciendo una Junta Arbitral más ágil, con mayor capacidad de respuesta y con una estructura profesional renovada, que permita ofrecer a la ciudadanía una alternativa real a la vía judicial, evitando sus demoras y complejidades y facilitando una resolución extrajudicial de los conflictos accesible y eficaz.