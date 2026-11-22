Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29N con 127 escaños, seguido del PSOE, con 119 parlamentarios, y Vox con 63, mientras que Frente Amplio obtendría 6 (llegaría a 9 sumando a Compromís), según una encuesta de Ipsos para 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press.

Así, la suma de PP y Vox llegaría a los 190 diputados, superando la mayoría absoluta fijada en 176, con el PP perdiendo 11 diputados respecto a las elecciones de 2023 (sumando los resultados de PP y UPN), mientras que Vox subiría 30 escaños respecto a los 33 de 2023.

El PSOE perdería dos escaños respecto a los 121 de 2019, mientras que Frente Amplio caería 21 diputados sobre los 27 obtenidos por Sumar en 2023 (sin contar Compromís).

En cuanto al resto de partidos, ERC obtendría 11 subiendo 4 respecto a 2023; EH Bildu se situaria con 7; Junts perdería 2 y obtendría 5; Adelante Andalucía irrumpiría en el Congreso con 4 escaños; el PNV se quedaría con 3, perdiendo 2 parlamentarios; Compromís-Front Valencià obtendría 3 y BNG y Coalición Canaria repetirían resultado con un escaño.

En porcentaje de voto el PP aventaja al PSOE en medio punto (30,3% respecto a 29,8%), mientras que Vox tendría un 17,9% de los apoyos y Frente Amplio un 4,8%, y la participación se situaría entre el 72 y 74% según el sondeo.

POSICIÓN ANTE UN CAMBIO DE GOBIERNO

Preguntados por su posición ante un cambio de Gobierno el 56% se muestra a favor del cambio y un 36% se posiciona en contra.

Sobre la fórmula de Gobierno preferida si ningún partido alcanza una mayoría la coalición entre PP y Vox es la preferida por el 35%, misma cifra que los partidarios de una coalición entre el PSOE y Frente Amplio, mientras que un 16% prefieren una coalición entre el PP y el PSOE.

LÍDERES

Sobre los líderes preferidos para alcanzar la presidencia el que recibe más apoyos es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 31%; seguido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 24%; el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 13% y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, con un 5%.

Respecto a los porcentajes de aprobación el candidato de ERC, Gabriel Rufián, tiene la tasa más alta con un 44% (por un 46% de desaprobación), seguido de Sánchez (38%), Feijóo (36%) y Abascal (32%).

VIVIENDA COMO PRIORIDAD

Acerca de los temas que el próximo Gobierno debería abordar con más urgencia un 34% apuesta por la vivienda, mientras que un 23% cita la situación económica y la inflación y un 15% se inclina por la inmigración.

La vivienda es la principal prioridad para la mitad de los votantes del PSOE, aunque para los votantes populares tiene mayor prioridad la inflación (27%) y la inmigración (26%).

LABOR DEL GOBIERNO

Sobre la labor del actual Gobierno un 40% la valora como muy mala, mientras que un 32% la consideran buena y un 5% muy buena.

Preguntados por cómo van las cosas en España un 67% cree que van por el mal camino y un 26% afirma que van en la buena dirección.