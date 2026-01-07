Más de 20 centros de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Cádiz recibirán programas sobre memoria democrática

El vicepresidente segundo y responsable de Memoria Histórica y Democrática de Diputación, Javier Vidal, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha publicado el listado de los 22 centros de Secundaria y Bachillerato gaditanos que han obtenido plaza para sus programas pedagógicos sobre memoria democrática.

Se trata de la primera edición de estos talleres, que abarcan tres tipos de talleres distintos con desgloses en varias actividades, como son 'Visitas a Casas de la Memoria', 'Lenguajes de miedo y odio' y en tercer lugar 'Fosas y lugares de memoria', ha detallado en una nota la Diputación de Cádiz.

Está previsto que todos sigan un modelo similar al adoptado por Diputación para sus programas de educación ambiental.

La primera línea de estos programas comprende visitas a las Casas de la Memoria de Jimena de la Frontera y de Alcalá del Valle, según corresponda. Dichas estancias están diseñadas como centros de divulgación, que pueden ofrecer al alumnado una experiencia didáctica que no se alcanza con los planes de estudio vigentes en la actualidad.

Los centros seleccionados para acudir a la Casa de la Memoria de Jimena son los institutos de Enseñanza Secundaria Columela y Fernando Aguilar Quignon, ambos de Cádiz capital; IES Casas Viejas en Benalup Casas Viejas; Profesor Antonio Muro y La Jarcia, en Puerto Real; Blas Infante y Wenceslao Benítez, de San Fernando; y el instituto Santa Isabel de Hungría de Jerez.

Por otra parte, los IES que visitarán la Casa de la Memoria de Alcalá del Valle van a ser Casas Viejas, de Benalup-Casas Viejas, La Jarcia, de Puerto Real, y Rafael Alberti, de Cádiz capital.

Las Casas de la Memoria Histórica son espacios físicos y simbólicos dedicados al recordatorio y reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, defender las libertades y la democracia. Se enfocan en la reconstrucción de narrativas silenciadas y promueven la no repetición y la paz, buscando la reparación simbólica de víctimas, la dignificación de sus historias y la reflexión, para lo que funcionan como centros de encuentro, documentación y diálogo.

La segunda línea de los programas educativos sobre memoria democrática de Diputación comprenden charlas impartidas por profesionales sobre los denominados 'Lenguajes de miedo y odio'. Están articuladas en tres actividades concretas.

Para la titulada 'De Queipo a redes sociales' han sido admitidos el instituto El Convento de Bornos, La Atalaya en Conil, Columela y San Severiano, de Cádiz, el Guadalpeña de Arcos de la Frontera, La Jarcia, en Puerto Real, el Santa Isabel de Hungría de Jerez, y Villa de Setenil, de la localidad de Setenil de las Bodegas.

Por otro lado, para la ponencia 'Invertidos. Persecución por orientación sexual', han sido seleccionados los centros Alventus y José Cabrera, los dos de Trebujena, el Santa Isabel de Hungría de Jerez, y el IES Paterna de Paterna de Rivera.

La última de las actividades sobre lenguajes de odio aborda la 'Represión hacia las mujeres en la provincia de Cádiz', y se va a desarrollar con los institutos El Convento, en Bornos, el IES Carlos III de Prado del Rey, el Vía Verde de Puerto Serrano y los anteriormente citados Alventus, José Cabrera, Santa Isabel de Hungría y Paterna.

El tercer grupo de estos programas que se han puesto a disposición de los centros educativos se diversifica en fosas y lugares de memoria.

En el caso de las fosas comunes de la provincia de Cádiz, lo van a recibir el instituto Manuel de Falla de Puerto Real, el IES Casas Viejas de Benalup-Casas Viejas, el Guadalpeña de Arcos, el Wenceslao Benítez de San Fernando, los IES Alventus y José Cabrera, de Trebujena, el Villa de Setenil de Setenil de las Bodegas y el IES Cristóbal Colón de Sanlúcar de Barrameda.

En el caso de los lugares de memoria, los institutos seleccionados para la actuación son el Carlos III de Prado del Rey, los Alventus y José Cabrera, ambos de Trebujena, y el Cristóbal Colón, ubicado en Sanlúcar.

Todas estas acciones pedagógicas, destinadas a alumnado de Secundaria y Bachillerato, se estrenarán en el presente año 2026.

La elección de los centros educativos se ha realizado siguiendo el orden de entrada de las solicitudes en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, siempre que incluyeran la documentación requerida y que se hubieran presentado en el plazo estipulado, tanto en primera convocatoria como en el periodo de subsanación.