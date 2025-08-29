El Mercado Andalusí de Cádiz abre hasta el domingo para ofrecer "un viaje al pasado"

CÁDIZ 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Andalusí de Cádiz, una de las citas ineludibles del verano en la capital gaditana, ha abierto este viernes, ofreciendo hasta el domingo 31 de agosto la posibilidad de "viajar al pasado", a los olores, colores, sabores y cultura de Al-Ándalus.

El barrio de El Pópulo y la Plaza de la Catedral acogen ya los puestos de este mercado, que cuenta con la organización del Ayuntamiento de Cádiz y la financiación de la Diputación de Cádiz, ha recordado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente primero de la Diputacion, Juancho Ortiz, ha participado en el acto inaugural de la cita acompañado por el también diputado provincial José Manuel Cossi y la concejala de Comercio en el Ayuntamiento, Beatriz Gandullo, entre otras autoridades.

Durante estos tres días, un total de 45 comerciantes han instalado sus puestos en las calles del Pópulo y en la Plaza de la Catedral para recrear un zoco medieval. Aquí se ponen a la venta productos de origen andalusí como inciensos, orfebrería, marroquinería, cristal, quesos o dulces, entre otros.

Además, como novedad este año se ha instalado una tetería en la Plaza de la Catedral donde se pueden degustar diferentes variedades de té.

Igualmente, se ofrece a los visitantes una programación cultural y de ocio donde tendrán cabida diferentes animaciones, así como talleres artesanales. Entre las animaciones, habrá diferentes compañías de música, danza, malabares, zancudos o la guardia real, entre otros.

Intérpretes como Bufón Rojo o Nazareth, la niña del fuego, realizarán diferentes espectáculos durante el horario del Mercado, que también contará con diferentes talleres artesanales. Entre otros, los visitantes podrán acceder a talleres de alfarería, esparto, de danza del vientre, de escribanía árabe o de babuchas.

Durante los tres días, también habrá atracciones para los más pequeños, con un espacio infantil con más de 12 juegos de mesa, así como una noria manual.

El horario del Mercado Andalusí es el viernes y sábado de 11,30 horas a 14,30 horas y de 18,00 horas a 00,00 horas. El domingo el horario será el mismo, pero se adelantará el cierre a las 23,30 horas.