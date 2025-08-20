Un mural homenajea a los trabajadores del campo y el mar en Conil (Cádiz)

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de Conil de la Frontera ha estrenado este miércoles un mural del artista Hoko que homenajea los trabajadores del campo y a los del mar, y que se ubica en el cruce de la CA-213 con la avenida Dolores Ibarruri.

El mural se divide en dos, una parte que hace referencia a la vendimia y la huerta, y otra en la que se ve a un hombre y una mujer remendando unas redes de pesca en la playa, ha informado la institución provincial en una nota.

Este acto se enmarca en la segunda edición de la iniciativa Murales de La Janda, incluida en el proyecto Innova Janda, puesto en marcha por la Mancomunidad de Municipios de La Janda y financiado por la Diputación de Cádiz. El programa persigue, a través del arte urbano, apoyar la innovación y la mejora de la competitividad de los sectores productivos estratégicos, teniendo "muy buena acogida" en su primera edición.

Antonio Aragón, responsable de Asistencia a Municipios en la Diputación de Cádiz y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Conil, junto con la alcaldesa de esta localidad, Inmaculada Sánchez, y el presidente de la Mancomunidad de la Janda, Javier Rodríguez, ha asistido a la inauguración de este mural.

Aragón ha señalado que el artista "ha acertado en su manera de resumir el valor que aportan estas personas", que "desde hace mucho tiempo y con pocos medios, se han dedicado a estas actividades, abiendo el camino para los que han venido después y para hacer de los productos conileños referentes gastronómicos en la actualidad".

"Ese mural refleja la esencia y las raíces de Conil", ha concluido el diputado provincial.

El barbateño Francisco Alvarado, conocido artísticamente como Hoko, ha conseguido con sus obras en los Murales de la Janda, realzar la labor de los trabajadores de estas poblaciones, reflejando "el colorido y diseño de una forma respetuosa pero a la vez elegante y artística", como ha indicado la Diputación, que ha recordado que ya se estrenó otro mural con idénticos fines en Paterna. Medina será la siguiente localidad que contará con una nueva composición.