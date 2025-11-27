El Palacio Provincial de Cádiz inaugura la Navidad con alumbrado sostenible y el Belén de las Estrellas

Inauguración del alumbrado de Navidad del Palacio Provincial. - REYNAFOTOGRAFO

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fachada del Palacio Provincial de la Diputación luce ya su alumbrado navideño sostenible, mientras que en el recibidor puede visitarse el Belén de las Estrellas. Con ambos elementos, la administración provincial da por inaugurado de forma simbólica el inicio de las fiestas.

La presidenta, Almudena Martínez, ha sido la encargada este jueves de encender las 110.000 bombillas LED instaladas en la fachada de la sede de la Diputación. Justo antes se ha inaugurado el nuevo Nacimiento, obra del escultor Manolo Luna, autor también del belén provincial del pasado año, según ha detallado la Diputación en una nota. A ambos actos han asistido varios miembros de la Corporación Provincial, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y numerosos ciudadanos.

Martínez del Junco ha agradecido el trabajo de Luna en "una jornada especial", en la que, con la inauguración del belén y el encendido del alumbrado, "damos la bienvenida a la Navidad y recordamos a los gaditanos que están fuera y echan de menos su tierra". Ambos atractivos navideños, ha señalado, despiertan el interés del público y contribuyen a dinamizar el comercio y la hostelería del centro de Cádiz, "una manera de apoyar al comercio local".

Un incentivo "no solo para el disfrute de los gaditanos, sino también para todos los que nos visiten, para quienes acudan a la hostelería y a los comercios. Que disfruten de las calles de Cádiz y de la Navidad", ha señalado la presidenta, destacando que este acto se consolida cada año como una tradición de la Diputación.

Respecto al alumbrado navideño, Martínez del Junco ha subrayado que "volvemos a apostar por un alumbrado sostenible". Está elaborado con materiales cien por cien reciclables y tecnología LED, y su diseño "realza el valor artístico de la arquitectura del Palacio Provincial", ha explicado.

El belén, por su parte, está concebido como un "viaje al interior de las personas". La presidenta ha detallado que los pastores asomados a las ventanas "simbolizan esa mirada que nos permite observar las acciones que vamos tomando a lo largo de la vida y que nos definen como individuos". Luna ha planteado su obra como "una invitación a reflexionar sobre la libertad de decidir, sobre nuestras acciones y hacia dónde nos conducen", ha destacado.

El belén provincial puede visitarse desde ya hasta el 5 de enero inclusive. Los horarios son de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,30 horas. Los sábados y los domingos, de 12,00 a 14,00 horas. El 24 de diciembre podrá visitarse en horario de mañana, y los días 25 y 31 diciembre y el 1 enero permanecerá cerrado.

El Belén de las Estrellas está hecho en gres, de forma artesanal. Lleva piezas en latón y las bases de las figuras, que pesan entre 90 y 110 kilos, son de madera de azobe. El autor ha explicado que se compone de tres cuerpos que representan la Navidad (en el centro), la Anunciación (a la izquierda), y la Epifanía, a la derecha. El tamaño de las figuras es una de las principales diferencias respecto al belén tradicional, así como la inspiración artística del autor, centrado en la en la espiritualidad de los personajes, en su "esencia", tal y como ha explicado él mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMBRADO

El alumbrado se compone de 110.000 leds (el año pasado fueron 60.000). El diseño incluye 20 cortinas de luces leds, de dos metros de ancho y nueve metros de alto, que cuelgan de las pilastras ornamentales de la fachada y que refuerzan la iluminación del lateral que da al puerto de Cádiz, menos ornamentado la edición pasada.

En las cornisas se han colocado más de 400 metros de luces cálidas dinámicas tipo 'icicle' y 205 metros de cortina led en el pretil de la cubierta. En los balcones, mochetas y dinteles en las balconeras se han instalado 46 guirnaldas tipo pino y baya. El presupuesto destinado a este exorno navideño es de 60.204 euros.

La fachada del Palacio Provincial estará iluminada de domingo a jueves, entre las 18,00 y la medianoche; los viernes y sábados hasta la 1 de la madrugada; y los días 24, 31 y 5 de enero hasta las 3 de la madrugada.