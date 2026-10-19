La provincia de Cádiz acoge una nueva cita del automovilismo de carretera con la II Cronometrada de Castellar

Cartel de la II Cronometrada de Castellar de la Frontera en la presentación de la prueba en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas aficionadas al automovilismo de carretera tienen una nueva cita en la provincia de Cádiz para marcar en el calendario, con la II Cronometrada de Castellar de la Frontera, que tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en esta localidad del Campo de Gibraltar.

La prueba, que organiza Escudería Ubrique en esta ocasión, cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Castellar entre otras administraciones, como ha indicado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, ha puesto énfasis en "los atractivos" de esta competición, tanto por el entorno por el que discurre, del que ha dicho es "un sitio muy especial", como por el trazado en sí de la prueba.

Vidal ha destacado el número de competiciones automovilísticas que se suceden a lo largo de todo el año en la provincia de Cádiz, lo que "demuestra la afición a este deporte que existe en esta zona de la geografía andaluza".

En esa línea, ha animado a acudir ese fin de semana a Castellar y "disfrutar de este espectáculo de la carretera" y, de paso, "del espectáculo" que es el Castillo de Castellar.

El alcalde de este municipio, Adrián Vaca, ha agradecido a la Diputación "su mano tendida y colaboración", no solo en esta prueba automovilística sino en otras muchas actividades que vienen trabajando conjuntamente para dinamizar la economía local del municipio.

Y es que, como ha recordado, este tipo de iniciativas permiten "diversificar la economía local".

La Cronometrada va por su segunda edición, pero el alcalde ha mostrado su confianza en que pueda consolidarse y convertirse en "referente del automovilismo", como lo fue en su día la Subida a Castellar.

El representante de Escudería Ubrique, Antonio Mateos, ha explicado los detalles de esta competición "única", que asume "con orgullo" esta entidad por primera vez.

La carrera discurrirá sobre un nuevo trazado de 1,2 kilómetros, con salida en la zona media de la carretera y la meta en la última curva antes del desvío al aparcamiento que hay detrás del Castillo.

La organización confía en alcanzar el máximo de participantes, limitado a unos 30 vehículos, dadas las características de la prueba.

En cuanto a las categorías, competirán automóviles de tipo carcross, respecto a la que Mateos espera "gran participación" de pilotos de la zona, además de turismos.

La competición dará comienzo el sábado 31 de octubre, a las 13,30 horas. La jornada del domingo la carrera comenzará a las 10,00 horas de la mañana. En principio, se disputarán tres mangas por cada categoría, aunque dependiendo del número de vehículos podría ampliarse alguna.

La prueba está incluida en el Campeonato de Andalucía de Cronometradas, así como en el calendario provincial.

Para el desarrollo de la competición será necesario cortar el tráfico a la circulación. Así, el sábado, la hora prevista del cierre es al mediodía, y el domingo a las 9,00 horas de la mañana.

La organización ha animado a disfrutar del evento, siguiendo siempre las recomendaciones de seguridad, como es respetar las zonas prohibidas, no colocarse en lugares peligrosos, mantener las distancias de seguridad, seguir las indicaciones del personal de seguridad y recordar que desde 30 minutos antes de la salida del primer piloto está prohibido caminar por el tramo.