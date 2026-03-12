La provincia de Cádiz se consolida como referencia de turismo ornitológico en la feria internacional de 2026

Presencia de la provincia en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico. - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha señalado que la provincia ha destacado como referencia de turismo ornitológico en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), celebrada en el Parque Nacional de Monfragüe, en la provincia de Cáceres, donde una una delegación técnica ha llevado la diversidad y posición estratégica del territorio, reforzando su posicionamiento en este segmento turístico y consolidando su proyección internacional en el ámbito de la observación de aves.

En una nota, el patronato ha señalado que la FIO es la feria más importante de turismo ornitológico en España y la segunda más relevante de Europa en este segmento, con más de 18.000 personas visitantes en cada edición y más de 110 entidades expositoras.

Por parte del territorio gaditano, acompañando a la delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo, han participado los ayuntamientos de Algeciras, Chiclana de la Frontera y Tarifa, así como las empresas Tugasa, Aviturismo.es y Kaizen Hoteles.

Por su parte, Chiclana de la Frontera ha aprovechado su presencia en la FIO para presentar 'Avinsal', la primera feria dedicada a las aves, el vino y la sal, que organizará el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología los días 20, 21 y 22 de marzo.

El Patronato ha recordado que la provincia de Cádiz se consolida como un destino de referencia en el segmento del turismo ornitológico, ya que en su territorio pueden observarse cada año cerca de 400 especies distintas de aves, incluidas especies inusuales y ocasionales. Muchas de ellas son migratorias y cruzan de Europa a África a través del Estrecho de Gibraltar.

Se estima que más de 35 millones de ejemplares atraviesan anualmente el territorio provincial en este fenómeno migratorio, constituyendo uno de los fenómenos naturales más relevantes del sur de Europa, ha señalado el Patronato, que ha añadido que el Estrecho de Gibraltar actúa como corredor natural estratégico en este proceso, concentrando el paso de aves entre ambos continentes.

Asimismo, ha destacado la diversidad de hábitats presentes en el territorio gaditano, lo que permite la observación de una amplia variedad de especies en diferentes entornos naturales.

Además, el patronato ha apuntado que otra de las fortalezas del destino en este segmento es que en todas las épocas del año existen especies significativas que observar en distintos enclaves del territorio. En la actualidad, cuenta con espacios de referencia para el turismo ornitológico como Tarifa y la zona del Estrecho de Gibraltar, la Laguna de La Janda, las marismas o el entorno del Parque Nacional de Doñana, entre otros.