Puerto Serrano convocará sus mesas sectoriales del proyecto Eracis+ en octubre de la mano de la Diptuación de Cádiz

Integrantes de una de las mesas por el proyecto Eracis+ celebrada en Puerto Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que durante el mes de octubre se reunirán las mesas sectoriales del proyecto Eracis+ en el municipio de Puerto Serrano, en concreto en la Barriada del Guadalete, para lo que el equipo de la Diputación que lo coordina en la localidad, junto al gobierno municipal y al grupo motor ya han concretado los puntos que se tratarán en los respectivos órdenes del día.

En una nota, Diputación ha recordado que dentro del diseño de la Eracis+, estos espacios de encuentro divididos por áreas temáticas son fundamentales para promover el trabajo en red y avanzar en pos de objetivos muy concretos que responden a las necesidades reales de los actores directamente implicados en su ejecución.

El intercambio de ideas y acciones, el impulso de la participación y el fomento del conocimiento de los diferentes agentes de la zona, son algunas de las ventajas de este modo de trabajo, ha subrayado.

Diputación ha explicado que estas serán las primeras mesas sectoriales tras las que se realizaron el pasado mes de febrero, enmarcadas dentro de los espacios de gobernanza establecidos por el Programa Eracis+ en Puerto Serrano. En concreto son tres mesas centradas en tres líneas estratégicas: de inclusión sociofamiliar; de participación y seguridad; y de empleo y fomento.

Finalmente, ha recordado que la Eracis+ es una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada al 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus para favorecer la inserción sociolaboral en zonas desfavorecidas en Andalucía. La Diputación de Cádiz, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad gestiona el desarrollo de dichos itinerarios en Puerto Serrano y también en Medina. El objetivo principal es la creación de itinerarios de inserción personalizados, ha concluido.