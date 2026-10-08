El Raíces Family Fest de Olvera (Cádiz) ofrece este fin de semana música y gastronomía para todos los públicos

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, y los organizadores del Raíces Family Fest de Olvera, Gabriel Medina y David Márquez, en la presentación del evento. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio serrano de Olvera va a acoger este fin de semana el Raíces Family Fest, un evento que coincidirá con el puente del 12 de octubre y que incluye varias disciplinas, con la música como protagonista, pero también con espacio para la gastronomía y el ocio para todos los públicos.

En una nota, la Diputación de Cádiz, que apoya esta cita, ha concretado que el festival se celebra este viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Recinto Ferial de Olvera, con una programación que reúne siete propuestas musicales, además de una propuesta cultural y gastronómica.

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, y los organizadores del evento, Gabriel Medina y David Márquez, han presentado esta nueva edición, que combina música en directo, sesiones de DJ y diferentes actividades vinculadas al ambiente festivo y familiar.

"Siempre se agradecen las propuestas en materia de ocio y cultura que procedan de grupos de emprendedores", ha afirmado la diputada de Cultura, señalando que el cambio de fecha de este festival, que antes se celebraba en verano, es "positivo para desestacionalizar el turismo y potenciar el mes de octubre".

Para Vanesa Beltrán, la iniciativa "conjuga la tradición y la innovación cultural", además de crear un espacio para todas las edades "en uno de los sitios emblemáticos" de la Sierra de Cádiz, conjugándose así la tradición y la innovación cultural, cocina tradicional y música. En su opinión, los festivales se han convertido en "una identidad provincial".

Por su parte, Gabriel Medina ha dado las gracias a la Diputación por el apoyo al festival y ha explicado cómo el proyecto ha ido creciendo desde su primera edición en 2023, lo que le permite tener ahora "un alcance más amplio".

Así, ha explicado que el sábado será más un espacio de música orientada a gente joven, mientras que el viernes estará más enfocado a todos los públicos y a familias, con música de los años 80 y 90.

Sobre el cambio de fecha en este 2026, ha reconocido que el otoño es una de las épocas "más bonitas del año" para visitar la provincia.

El viernes 9 de octubre, a partir de las 22,30 horas, el programa estará protagonizado por Diálogo, con su propuesta tributo al mejor rock andaluz, Los Twingo y The Remember DJs, que completarán la noche con su sesión musical.

Las entradas pueden adquirirse online a través de Enterticket y también de forma física en Café Copas Manhattan-La Tarara Neotaberna.

El sábado 10 de octubre, desde las 23,30 horas, será el turno de Batanero, José Peibol, Monkey DJ y Fran GTX, cuatro propuestas que ampliarán la oferta musical de la segunda jornada. Las entradas para esta jornada están disponibles online a través de Fourvenues.