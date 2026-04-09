Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado protagonizarán una corrida de toros en La Feria de la Manzanilla de Sanlúcar (Cádiz)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el empresario Carmelo García en la presentación de una corrida de toros en la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha participado este jueves 9 de abril en la presentación del cartel del festejo taurino que se celebrará el próximo 7 de junio en el marco de la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, y que contará con los diestros Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado en la plaza de toros de esta ciudad, con 125 años de historia.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado "la calidad" del cartel de la corrida, así como el marco en el que se desarrolla, como será en plena celebración de la Feria de la Manzanilla, ha recogido la Diputación en una nota.

Martínez ha subrayado que se trata de una actividad "de gran atractivo" dentro de unos días en los que la localidad sanluqueña "vive una de sus celebraciones más importantes". Asimismo, ha puesto de relieve el respaldo de la Diputación a este tipo de eventos, que forman parte de la cultura de la provincia y suponen "un importante motor socioeconómico".

En este sentido, los toros que se lidiarán en la corrida pertenecen a una ganadería de la localidad gaditana de El Bosque, El Torero, lo que refuerza el vínculo del festejo con el territorio y la economía local.

Las entradas para este evento se pondrán a la venta el lunes 13 de abril en la propia plaza de toros y también online.

El ciclo taurino se completará con una clase práctica con novilleros que se celebrará el 6 de junio, en la que participarán jóvenes promesas del toreo, entre ellas novilleros sanluqueños. Pablo Fernández, Miguel Rayo, Andrés Nieves, Manuel Harana, Gabriel Moreno 'El Calé' y Mariano Delgado protagonizan esta cita con novillos de la ganadería Los Millares.

Según Diputación, el festejo taurino se consolida como "un complemento tradicional" de la Feria de la Manzanilla y "un atractivo turístico más" para la localidad en unos días de gran afluencia de personas, lo que contribuye a la dinamización de la economía local y a la generación de empleo.