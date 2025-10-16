Un total de 60 pilotos disputarán el VII Campeonato del Mundo de Slalom de Paramotor en Bornos (Cádiz)

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, junto al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, en la presentación del VII Campeonato del Mundo de Slalom de Paramotor - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 pilotos procedentes de diversos países del mundo como Polonia, Estados Unidos, Francia, Chequia, Italia, España y Reino Unido se han inscrito ya para participar en el VII Campeonato del Mundo de Slalom de Paramotor, que se celebrará en Bornos (Cádiz) del 19 al 25 de octubre.

El acontecimiento deportivo ha sido presentado en la Diputación de Cádiz, institución que colabora con la organización del evento junto al Ayuntamiento de Bornos, entre otras entidades.

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha sido la encargada de representar a la administración provincial durante el acto, felicitando al equipo organizador por conseguir, gracias a su "trabajo y empeño" que la localidad sea sede de una nueva cita internacional de este deporte.

Según ha dicho, el circuito de Bornos "es uno de los más seguros y preparados a nivel mundial para acoger este tipo de pruebas", para añadir que la Diputación "se enorgullece una vez más" de formar parte de una de las pruebas deportivas "más importantes" de la sierra de cádiz".

La celebración de este campeonato "acaparará la atención mundial de este fascinante deporte" hacia Bornos, y supondrá "una inyección importante" en la actividad económica de la localidad y las del entorno, ha asegurado.

En esa línea se ha expresado el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, quien ha expresado que tanto los equipos como sus familiares se alojarán en su localidad y en otros municipios, por lo que "harán turismo y se moverán por el resto de la sierra de Cádiz".

Palomares ha aprovechado para animar a ver las pruebas los días de competición y "disfrutar de este espectáculo que es el paramotor".

Por parte de la organización, Francisco Sánchez, de Lijarsur, ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento su implicación en la organización. También ha destacado las características del circuito del lago del embalse de Bornos, el único permanente de slalom de Europa, que hacen que sea "uno de los más seguros del mundo" y, por tanto, de los preferidos para quienes practican este deporte.