Un total de 62 deportistas gaditanos serán reconocidos el jueves en una gala de la Diputación de Cádiz

Archivo - El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, junto a algunos de los deportistas premiados en la gala anual de 2024. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción será este año el escenario de la gala en la que la Diputación de Cádiz reconocerá a los deportistas gaditanos más destacados del año 2024, conforme a los méritos alcanzados por los mismos, y que en esta ocasión serán 62 personas, 35 de categoría femenina y 27 de categoría masculina.

En esta gala, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre por la tarde se reconocerá a deportistas de disciplinas variadas como atletismo, ciclismo, golf, halterofilia, hípica, judo, lucha, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa y vela, ha indicado la Diputación en una nota.

Todos ellos recibirán las ayudas que el Servicio de Deportes de la institución provincial destina a deportistas no profesionales nacidos antes del 31 de diciembre de 2010, con licencia federativa en alguna entidad deportiva de la provincia y que han alcanzado alguna de las tres primeras plazas de su respectiva categoría en campeonatos del mundo, europeos o nacionales.

Además recibirán el premio económico que les corresponde según las bases de esta convocatoria de ayudas, cuyas cuantías suman un importe global de 70.812 euros.

En el transcurso de la gala se otorgará una mención especial al árbitro internacional de baloncesto Benjamín Jiménez, natural de Puerto Real, por su trayectoria y labor en el arbitraje deportivo desde la base al más alto nivel.

En total se han alcanzado 27 campeonatos de España, 20 subcampeonatos y 12 terceros puestos; así como dos campeonatos del mundo y una plata mundial.

Así, habrá representación de un total de 17 localidades, siendo 11 de El Puerto de Santa María, siete de Algeciras y de La Línea, seis de San Fernando y Chiclana, otros cuatro de Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda, tres de Vejer y Chipiona, dos de Puerto Real y uno de Setenil de las Bodegas, Conil, San Roque, Villamartín y Rota.