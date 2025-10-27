La VI Ecomaratón La Donaira aunará deporte y parajes "espectaculares" entre El Gastor (Cádiz) y Montecorto (Málaga)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, y el director de la carrera, Jorge Sánchez, presentan la Ecomaratón La Donaira - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la Ecomaratón de montaña La Donaira se celebrará el 22 de noviembre entre El Gastor (Cádiz) y Montecorto (Málaga) aunando deporte, medio ambiente, parajes "espectaculares" y sobre todo convivencia entre los participantes de las diferentes modalidades, diseñadas para todas las edades.

La prueba, con impacto ambiental cero, está respaldada por la Diputación de Cádiz, desarollándose en su mayoría por la finca La Donaira, ubicada entre las citadas localidades, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Los detalles de esta prueba se han presentado este lunes en el Palacio Provincial, con las intervenciones del vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, y el director de la carrera, Jorge Sánchez. También ha habido representación institucional del Ayuntamiento de Montecorto (Málaga), en la persona de su primer teniente de alcalde, Francisco José Maestro.

"Mezclamos deporte con sostenibilidad y medio ambiente, las dos áreas que llevo en la Diputación, es una doble satisfacción", ha afirmado Vidal, insistiendo en "los beneficios" que reporta para la provincia la celebración de este tipo de pruebas.

En ese sentido, ha señalado que se da un componente de retorno de imagen y económico "muy importante", al margen de la variable deportiva, asegurando que "seguiremos colaborando para que la prueba siga creciendo". Además, ha invitado a los visitantes a que "disfruten" de El Gastor y su gastronomía.

Precisamente, la alcaldesa de este pueblo gaditano ha insistido en "la satisfacción" de que esta prueba llegue a su sexta edición, considerándolo "un honor" porque "une el amor por la naturaleza que tenemos los municipios limítrofes de las provincias de Cádiz y Málaga".

Isabel Moreno ha explicado también que la carrera ha ido tomando "mucha relevancia", con servicios como el de ludoteca, cada vez más demandado por los competidores.

El director de carrera ha detallado las cuatro modalidades para todos los niveles que se plantean, desde corredores expertos hasta senderistas o familias con niños, ya que más que una carrera se concibe como "una experiencia de conexión con uno mismo y con la naturaleza". Además, ha recordado "los famosos" avituallamientos de la prueba, que cuentan con productos de proximidad.

La Ecomaratón contará con una carrera infantil, una ruta de senderismo de diez kilómetros y dos trails, una de 15 kilómetros y 800 metros de desnivel y otra de 25 kilómetros y 1.200 metros de subida. Se repartirán tres premios en metálico a los tres primeros, junto con aceite ecológico de la sierra.

La acogida de la prueba se demuestra en que las 450 plazas ya están casi cubiertas. Como se ha apuntado, se destinará un 10% de los beneficios a reforestar la zona. Además, se plantean talleres de concienciación ambiental para niños y niñas, donde el juego se convierte en "semilla de conciencia" como actividad complementaria, y se puede disfrutar durante el trazado de las vistas y de la presencia de caballos y otros animales.