La Vía Verde de la Sierra en Cádiz estima en más de un millón la primera evaluación de daños por las borrascas

Javier Vidal en la Vía Verde de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha realizado una visita al Camino Natural Vía Verde de la Sierra para conocer de primera mano los daños sufridos a consecuencia del temporal que ha golpeado a la provincia gaditana. La Fundación Vía Verde de la Sierra ha presentado una primera evaluación que cifra en 1,1 millón de euros los desperfectos producidos por la sucesión de borrascas en esta ruta.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la fundación detalla que todos los municipios por los que discurre la vía presentan deterioros, si bien la mayor incidencia se concentra en el término de Olvera.

Según los informes y estimaciones de la Fundación Vía Verde de la Sierra se han producido daños en el firme de la senda, desprendimiento de rocas y laderas colindantes, y se han formado escorrentías-corrientes de agua que surgen cuando rebasan su depósito o cauce natural- sobre la propia vía, entre otros.

Asimismo, ha señalado que especialmente preocupantes son los deterioros en algunos de los túneles que se han quedado sin luz, con grandes acúmulos de barro y con posibles daños estructurales (como fisuras o grietas) que tendrán que ser analizados.

Debido a esta situación, el Camino Natural Vía Verde de la Sierra se encuentra actualmente cerrado al tránsito en todo su recorrido, lo que afecta a la economía de su zona. La Fundación gestora de la Vía ha incidido en que el cierre busca salvaguardar la seguridad de las personas, que ahora mismo no está garantizada.

Este equipamiento, de 36,5 km de longitud, discurre por los municipios gaditanos de Olvera y Puerto Serrano, y por los sevillanos de Coripe, Montellano, Pruna y El Coronil. Su sendero se extiende a orillas de ríos y pasa por lugares como el Peñón de Zaframagón --ubicado entre Olvera y Coripe--, una de las reservas de buitres más pobladas de Europa. Además de ser un destacado recurso medioambiental y turístico, la Vía sirve de acceso para numerosas fincas agrícolas de la Sierra de Cádiz, las cuales ya han manifestado la imposibilidad de continuar con sus labores.

Javier Vidal se ha interesado por la situación que atraviesa esta Vía Verde en su calidad de vicepresidente de la Fundación Vía Verde de la Sierra. Esta Fundación es el ente gestor de la ruta, y está constituida por las diputaciones de Cádiz y Sevilla, y los ayuntamientos de Coripe, El Coronil, Montellano, Olvera, Pruna y Puerto Serrano.

En la visita que ha efectuado Vidal también han participado el presidente de la Fundación Vía Verde de la Sierra, Juan Manuel Rodríguez, la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, el alcalde de Coripe, José Godino, y los concejales de Puerto Serrano, Antonio Roldán y Antonio Carrero, junto con la directora-gerente de la Fundación, María Jiménez y personal técnico tanto de la Fundación como del Área de Transición Ecológica de la Diputación Provincial de Cádiz.