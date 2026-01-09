La XIV Trail Urbana de Villaluenga (Cádiz) congregará el domingo a unos 700 participantes

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón (c), presenta la Trail Urbana de Villaluenga junto al alcalde de esta localidad, Alfonso Moscoso (i) y el responsable deportivo de la prueba, Alex Timaure. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha presentado este viernes la edición número 14 de la Trail Urbana de Villaluenga, que se desarrollará este domingo 11 de enero y que congregará a unos 700 participantes.

Es la primera carrera de montaña del año en la provincia de Cádiz y, este 2026 también será la primera que se celebra de su modalidad en toda la comunidad autónoma andaluza, según la organización.

Aragón ha estado acompañado durante su presentación del alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, y del responsable deportivo de la prueba, Alex Timaure, como ha detallado la Diputación en una nota.

Los promotores de esta prueba deportiva cifran en 700 las personas participantes en esta trail, una modalidad de carrera que fusiona correr por terrenos naturales con el recorrido en el entorno del municipio, aunque la asistencia total al evento alcanza las 3.000 personas, incluyendo a público, familiares de los participantes y visitantes. En este sentido, el retorno económico que aporta a Villaluenga y a otras localidades vecinas se estima que es de unos 300.000 euros, según la organización.

En palabras del diputado Antonio Aragón, la prueba aporta "un importante impulso económico" para restaurantes, hoteles y comercios de esta parte de la sierra de Cádiz, con el que se dinamiza la economía "de manera significativa".

El alcalde de Villaluenga ha incidido en que las 14 ediciones que cumple la Trail Urbana la consolidan a nivel andaluz, ya que los corredores proceden de distintos puntos de la comunidad autónoma. "No estamos hablando de una carrera más, sino del mejor escaparate para dar a conocer el paisaje y la naturaleza de Villaluenga a lo largo de los 15 kilómetros de esta trail", a lo largo de los cuales, ha explicado el alcalde, "se puede disfrutar de los espectaculares paisajes" del territorio, al atravesar tanto suelo urbano como suelo rural.

Antonio Aragón también ha puesto el acento en el impacto turístico de la convocatoria que, en su opinión, "promociona a la provincia de Cádiz como un destino atractivo y sostenible los 365 días del año". A este respecto, se ha señalado que la XIV Trail Urbana de Villaluenga tiene lugar en pleno mes de enero, una de las temporadas "tradicionalmente más bajas" para el sector turístico gaditano.

El director de la carrera ha destacado también su importancia turística, porque la cantidad de personas a las que atrae la cita deportiva supone "triplicar o cuatriplicar" la población habitual de Villaluenga. Si bien la localidad organiza más trails a lo largo del año, esta prueba supone su "carrera estrella" por el número de corredores.

Los promotores han invitado a todas las personas interesadas a asistir para contemplar el evento este domingo 11 de enero, y como ha dicho Moscoso, comprobar como "un pequeño municipio de la provincia de Cádiz, el más pequeño, es capaz de organizar grandes eventos", en este caso, como pruebas deportivas.

La Trail Urbana de Villaluenga comenzará a partir de las 10,00 horas de la mañana y se calcula que la duración total de la carrera puede prolongarse unas cuatro horas.