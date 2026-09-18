La 45ª edición de Agropriego muestra los avances del sector agrícola con el apoyo de la Diputación de Córdoba

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, interviene en la inauguración de Agropriego. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La 45ª edición de Agropriego, la Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, ha arrancado este viernes en Priego de Córdoba para mostrar, un año más, gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, los principales avances en cuanto a digitalización, mecanización y sostenibilidad del sector agrícola y olivarero.

Esta feria, que se celebra hasta el domingo, 20 de septiembre, en el Parque Niceto Alcalá-Zamora y Torres de la localidad prieguense y que está consolidada desde hace años como una de las más importantes del país, vuelve a reunir a empresas, profesionales, agricultores y público en general en un torno de más de 14.000 metros cuadrados.

Al acto inaugural ha asistido la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, quien ha destacado "la importancia de este tipo de ferias para una localidad como Priego de Córdoba, cuya actividad empresarial es fundamentalmente agraria y el aceite de oliva virgen extra, uno de los principales productos elaborados en este territorio de la Subbética cordobesa".

"El campo está cambiando y somos conscientes, por ello hoy tenemos que hablar de digitalización, de una agricultura de precisión, de inteligencia artificial que también se introduce en este sector, de eficiencia energética y de sostenibilidad", ha recalcado la delegada provincial.

Igualmente, Siles ha valorado la importancia de la formación para el desarrollo del campo y ha recordado que éste es un de los pilares de apoyo de la Diputación de Córdoba por lo que tenemos que luchar para que "nuestros jóvenes quieran cuidarlo y trabajar en el campo". Es fundamental que cuando hablamos del futuro del campo hablemos de tecnología y de nuevos mercados pero detrás tiene que haber personas preparadas".

"No podemos de hablar de modernizar este sector si no formamos a quienes trabajan con él, por ello debemos resaltar la formación que se lleva a cabo desde Priego y desde la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, y un claro ejemplo son los 90 nuevos maestros de almazaras, los cursos de especialización que tanto éxito han tenido y que al final lo que nos dice es que hay conocimiento y que hay futuro para nuestros molinos", ha remarcado.

"Cuando hablamos de apoyar al sector agrícola no estamos hablando solamente de agricultura hablamos de empleo, de empresas, de comercio, de hostelería, de turismo, de nuestros jóvenes y, en definitiva, de nuestros pueblos, de nuestra comarca, de Priego de Córdoba y toda la comarca de la Subbética", ha concluido Marta Siles.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación ha estado acompañada por el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien ha hecho un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta el sector.

Nieto ha explicado que "hay una serie de amenazas que tenemos que saber contrarrestar y de oportunidades que tenemos que saber aprovechar al máximo nivel porque tenemos una competencia que cada vez se va agrandando más. Son cada vez más países productores, cada vez son más los territorios en los que también se hace una apuesta por la calidad del aceite".

Además, el consejero ha aludido, entre otros temas, a las últimas sequías y ha hecho referencia al 'Pacto del agua' que "se suscribió hace ya varios años y que dentro de poco tiene una revisión profunda que probablemente abra un escenario nuevo que nos está permitiendo garantizar esa sostenibilidad de nuestros cultivos y una garantía mínima hídrica que es absolutamente imprescindible".

Por su parte el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, ha resaltado que "Agropriego supone ese inicio de curso laboral. Es un momento en el que se profesionaliza, en el que se invierte, en el que existe esa tradición de durante meses estar ojeando esa maquinaria que que te ronda la cabeza, con la que se puede mejorar tu sector. Unos días en los que se concentra el negocio tan importante para muchos sectores y para muchos profesionales. Tenemos una feria consolidada y lo demuestran los 45 años de esta feria que dinamiza nuestro sector económico y que genera una inyección directa para la economía".

Agropriego reúne casi un centenar de expositores en los que se exhibirán maquinaria agrícola y ganadera, herramientas, fertilizantes, fitosanitarios, energías renovables, cooperativas, agroalimentación, riegos y soluciones vinculadas al sector agrícola.

PROGRAMACIÓN AGROPRIEGO 2026

Tras la inauguración de la feria, han dado comienzo las actividades destinadas a acercar la cultura del aceite de oliva virgen extra a los más jóvenes. En este sentido, se ha llevado a cabo la actividad 'Pequeños embajadores del AOVE DOP Priego de Córdoba'. Ya por la tarde, los visitantes participarán en una degustación popular gratuita de elaboraciones con AOVE, además de asistir a una cata-maridaje de AOVE DOP Priego de Córdoba.

Este sábado, 19 de septiembre, la programación continuará con la X edición de 'Cocina en Familia', una propuesta de cocina en vivo que pretende divulgar las posibilidades gastronómicas del aceite de oliva virgen extra y fomentar su consumo entre las familias. La jornada incluirá también nuevas degustaciones populares gratuitas y una cata-maridaje de AOVE, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer y apreciar las características y cualidades de los aceites de la DOP Priego de Córdoba.

Por último, el domingo 20 de septiembre, Agropriego pondrá el broche final a su programación con el taller gastronómico y cata 'Aperitivos con el mejor AOVE del mundo', una actividad centrada en las posibilidades culinarias del aceite de oliva virgen extra. La jornada concluirá con una nueva degustación popular gratuita.

Serán tres días en los que conocer de primera mano las últimas novedades y soluciones destinadas al sector agrícola y ganadero, con la presencia de empresas y profesionales vinculados a la maquinaria agrícola, herramientas, energías renovables, fertilizantes, fitosanitarios, agroalimentación, sistemas de riego, semillas y nuevas tecnologías aplicadas al campo.