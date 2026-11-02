Avanzan las obras de la nueva conducción entre Iznájar y Los Prietos, en Córdoba, con la instalación de la tubería

La Diputación de Córdoba ha iniciado la instalación de la tubería de fundición dúctil de las obras del tramo I de la nueva conducción de abastecimiento entre la ETAP de Iznájar y Los Prietos. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), ha informado de que las obras del tramo I de la nueva conducción de abastecimiento entre la ETAP de Iznájar y Los Prietos continúan avanzando con el inicio de la instalación de la tubería de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro nominal, al mismo tiempo que progresan los trabajos asociados a los tramos de tubería de acero helicoidal previstos en puntos singulares del trazado.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha detallado en una nota de prensa que "esta actuación, incluida en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, contempla la ejecución de cerca de 7,85 km de nueva conducción con el objetivo de mejorar la capacidad, fiabilidad y seguridad del sistema de abastecimiento en alta procedente de la ETAP de Iznájar".

Actualmente, ha continuado, "bajo la dirección del Servicio de Ingeniería Civil de la Diputación y de Emproacsa, se está actuando en varios frentes de trabajo simultáneos a lo largo del trazado". "Así, junto con la excavación de la zanja, la preparación de la cama de apoyo y la instalación de la conducción principal de función dúctil, se han iniciado las tareas de ejecución de las arquetas y la construcción de los elementos de anclaje previstos en puntos singulares del tramo de actuación", ha apostillado Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, "de manera paralela, continúan las acciones correspondientes a los cruces especiales, entre las que se incluyen el mecanizado de tubería de acero helicoidal, las excavaciones necesarias en los arroyos interceptados por el trazado y el inicio de la excavación del pozo de ataque para la ejecución mediante hinca del cruce de la A-344".

Fuentes ha hecho hincapié en que "a nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de transporte de agua desde la ETAP de Iznájar y mejorar las condiciones de funcionamiento y la fiabilidad de una de las principales arterias del sistema provincial de abastecimiento, que da servicio a más de 280.000 habitantes de la provincia".

En definitiva, ha concluido, "con el inicio de la instalación de la conducción principal, la actuación entra en una nueva fase de ejecución, compatibilizando el avance de la tubería con la construcción de las estructuras, cruces y elementos auxiliares para su futura puesta en servicio". Esta actuación comenzó el pasado mes de abril, enmarcada en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024/2027 y con un presupuesto de 9.803.173 euros.