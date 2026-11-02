El PSOE afea al alcalde que lleva "21 meses sin cumplir" un acuerdo para prevenir cortes de servicios en Sevilla

Archivo - Imagen de las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cortes de electricidad, las roturas de tuberías, los problemas de saneamiento, los daños en una conducción de gas y una avería que ha dejado sin internet durante varios días a numerosos vecinos y comerciantes son algunas de las incidencias a las que ha aludido este lunes el PSOE municipal, que ha puesto el acento en las relacionadas específicamente con las obras de la Línea 3 del Metro, que "no dejan de sucederse en la Macarena mientras el Gobierno de José Luis Sanz sigue sin dar explicaciones sobre el cumplimiento de un acuerdo municipal aprobado hace casi 21 meses precisamente para prevenir estos problemas".

Así lo ha criticado en una nota el concejal socialista Nacho González, que ha recordado que el 7 de febrero de 2025, en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito Macarena promovida por el PSOE y las asociaciones vecinales Glorieta Olímpica, La Carrasca y El Cerezo, se aprobaron medidas para reducir el impacto de las obras sobre los vecinos y comerciantes. Entre ellas figuraba un plan de mantenimiento y protección de las redes de agua, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como la planificación de posibles cortes de suministro.

Las propuestas fueron aprobadas conjuntamente por doce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, correspondientes al Partido Popular. "Hace casi dos años advertimos de estos riesgos y conseguimos que se aprobara un plan para prevenirlos. Desde entonces, las averías no han dejado de sucederse. No estamos hablando de un incidente aislado, sino de problemas que afectan una y otra vez a la vida cotidiana de miles de personas y que se podían haber afrontado con mayor previsión", ha señalado González.

El concejal ha recordado, además, que el 17 de septiembre de 2025 el PSOE volvió a reclamar explicaciones en la Junta Municipal del Distrito sobre el cumplimiento de aquellos acuerdos. Los socialistas recuerdan que el acuerdo también contemplaba una mesa permanente de diálogo con vecinos, comerciantes y trabajadores del Hospital Virgen Macarena, así como mecanismos de información y coordinación para reducir las molestias ocasionadas por las obras.

El grupo municipal socialista exige al Ayuntamiento que informe del grado de cumplimiento de los acuerdos, haga públicos los planes de protección de los suministros y refuerce la coordinación con la Junta de Andalucía y las compañías responsables de las redes para evitar nuevas incidencias. "El Metro es imprescindible para Sevilla y siempre hemos defendido su construcción. Pero una obra de esta envergadura exige planificación y coordinación. La Junta de Andalucía es responsable de ejecutarla, pero el Ayuntamiento no puede lavarse las manos ante sus consecuencias. La obligación de Sanz es defender a los vecinos, no limitarse a pedirles paciencia cada vez que se quedan sin luz, sin agua o sin internet", ha concluido Nacho González.