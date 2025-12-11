El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) convoca el VIII Certamen Nacional de Artes Plásticas 'Acisclo Antonio Palomino'

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (izda.), en la presentación del certamen. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) ha abierto la convocatoria del VIII Certamen Nacional de Artes Plásticas 'Ciudad de Bujalance. Acisclo Antonio Palomino', que da cabida también al Concurso Nacional de Pintura Rápida 'Antonio Bujalance' y el Premio Local 'Juan Antonio Corredor'.

Este evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, está ya consolidado en el calendario cultural de la localidad y "tiene como objetivo fomentar la creatividad artística y poner en valor el patrimonio y los rincones del municipio a través de la pintura", según ha destacado el responsable de la Delegación de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque.

El diputado ha recalcado "el apoyo a las iniciativas culturales de los municipios de nuestra provincia a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía en general y de dar la oportunidad a las jóvenes promesas en distintas disciplinas".

El concurso tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, desde las 8,30 hasta las 15,30 horas y podrán participar todos los artistas, tanto españoles como extranjeros, mayores de 16 años. El tema de esta edición será 'Rincones de Bujalance', la técnica será libre y las obras deberán realizarse sobre soporte de tela o tabla, con unas dimensiones mínimas de 70 x 50 cm, y se presentarán sin enmarcar. Cada participante podrá presentar una única obra y deberá aportar su propio material, incluido el caballete.

En cuando a los premios, se otorgarán cinco primeros de 1.000, 800, 600, 450 y 300 euros; otro, de 400 para el Premio Local de Pintura 'Juan Antonio Corredor'. Además, se convoca el Premio Local y Juvenil de Pintura 'Salvador Sabater', destinado a jóvenes talentos, en las categorías Infantil (5 a 10 años) y Juvenil (11 a 15 años). Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección del Ayuntamiento de Bujalance.

El plazo de inscripción estará abierto desde el mismo día de publicación de las bases y se podrá hacer por correo a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Bujalance.