Bomberos de la Diputación de Córdoba realizan una veintena de intervenciones por la borrasca 'Claudia'

Bomberos de la Diputación realizan una veintena de intervenciones por la borrasca 'Claudia'

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Córdoba han llevado a cabo alrededor de 20 intervenciones a causa del paso de la borrasca Claudia por la provincia, centradas principalmente en rescates de personas y achiques de agua debido a inundaciones. Un operativo de unos 40 profesionales, procedentes de distintos parques de la provincia, estuvo activo durante toda la jornada, reforzado ante el incremento del nivel de riesgo por las lluvias.

Según ha informado la institución provincial en una nota, entre las actuaciones más relevantes, se realizaron achiques de un sótano de grandes dimensiones en Hornachuelos y rescates de personas atrapadas por inundaciones en Posadas y Almodóvar del Río.

Las lluvias afectaron especialmente a Cuevas Bajas y Los Mochos, donde el desbordamiento del arroyo Cao inundó una decena de viviendas. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se desplazó por la noche a Los Mochos para supervisar el operativo. Durante la jornada de hoy, los bomberos actúan en Almodóvar en naves inundadas del polígono de San Andrés.

En Espiel, la intervención incluyó la evacuación de dos bloques de pisos situados en zonas inundables, recomendando a los vecinos alojarse temporalmente en casas de familiares. Asimismo, se registraron rescates de personas atrapadas en vehículos, como en Montilla y en la zona del arroyo del Asno. En La Carlota, en la zona de El Arrecife, se comprobó que no había personas atrapadas en un vehículo.

Además de los rescates, los bomberos gestionaron daños estructurales y problemas eléctricos. Se retiró un canalón caído sobre un tendido eléctrico en Belmez y un cable con tensión en Peñarroya. También se atendió la caída de una farola en Belmez y se realizaron achiques de agua en talleres y viviendas en Villanueva de Córdoba y Montilla.

En Lucena, los efectivos intervinieron en un incendio en viviendas y retiraron árboles caídos en el campo de Aras. En Priego de Córdoba, se registraron también varias caídas de árboles en la calle Santa Inés.

Respecto a la red de carreteras provinciales, algunas vías presentan restricciones por desprendimientos o achiques de agua, como la CO-4102 (Pedro Abad-Bujalance), CO-4103 (Villa del Río-Bujalance) y CO-3200 (Córdoba-Bujalance), mientras que otras, como la CO-3402, han quedado restablecidas. Se mantiene señalizada la CO-7409 de Villarroalto a Dos Torres, en el vado del río Guadarramilla.

Por su parte, la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) intervino en Almodóvar del Río tras un socavón que rompió la red de abastecimiento en la calle Olivar, cortando el suministro de agua durante la noche, aunque ya ha sido restablecido.

Los Bomberos de la Diputación seguirán activos mientras persistan las condiciones adversas provocadas por la borrasca Claudia, priorizando la seguridad de los ciudadanos y la atención a las zonas más afectadas.