Castro del Río (Córdoba) será el epicentro del sector viverístico con la I Feria de la Planta de Olivo

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Castro del Río (Córdoba) da un paso al frente para consolidarse como la capital global del sector de los viveros pues, con una producción que supera los 40 millones de plantas por campaña, la localidad organizará los próximos 19 y 20 de marzo la primera edición de 'Planta. Feria de la Planta del Olivo'.

Según ha informado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, este evento estratégico nace bajo el impulso de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Asociación de Empresarios Auteca, con el objetivo de profesionalizar y visibilizar una industria que es el motor económico del corazón de Andalucía.

En este contexto, Félix Romero ha destacado que 'Planta' "nace con el objetivo de consolidar a Castro del Río como el punto de encuentro de referencia para el sector viverístico en Andalucía". "Con una trayectoria de más de 30 años y una producción que supera los 40 millones de plantas por campaña, el municipio posee la legitimidad para liderar la transición hacia una olivicultura más tecnificada y sostenible".

Además, el diputado ha señalado que "la provincia de Córdoba es la provincia de la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)", pues tiene "los aceites más premiados del mundo". "La apuesta de Iprodeco y el Ayuntamiento de Castro del Río por 'Planta' responde a una estrategia de diversificación económica. El sector viverístico ofrece alternativas a la estacionalidad del olivar tradicional, generando empleo cualificado y estable (injertadores, técnicos de riego) que ayuda a fijar la población al territorio", ha agregado.

Romero ha enfatizado que la excelencia de los aceites cordobeses "comienza mucho antes de la almazara, comienza con la genética y la sanidad de la planta". Así, "la feria reunirá por primera vez a los viveristas con los productores de aceite, articulando toda la cadena de valor".

Por su parte, el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha señalado que "el sector viverístico de la localidad, a día de hoy, tiene implantada una tecnología y una forma de trabajar digna de las explotaciones más avanzadas". "Se ha generado toda una industria alrededor de esta planta de vivero de olivo, generando un modelo de negocio y convirtiendo a Castro en el primer municipio en la producción y venta de esta especie de toda España", ha recalcado.

Por último, el presidente de Auteca, Antonio Romero, ha recalcado la repercusión económica que este sector está teniendo en el municipio, pues "está generando importantes ingresos y puestos de trabajo, y está tomando una relevancia importante en el ámbito empresarial".

El evento, que se desarrollará en espacios emblemáticos como la Plaza de los Artesanos, el Patio del Castillo y el Teatro Cervantes, se estructura en dos ejes fundamentales. Por un lado, una zona expositiva y comercial, donde se mostrará la evolución desde los sistemas tradicionales de 'garrotes' hacia la planta nebulizada en sustratos inertes, garantizando la sanidad frente a patógenos como el 'Verticillium'.

Por otro lado, se celebrará un foro profesional y ciclo de conferencias, con sesiones de networking directo entre gerentes de cooperativas, fondos de inversión y viveristas, así como ponencias de expertos de la Universidad de Córdoba (UCO), e Ifapasobre la revolución de las variedades en seto (Arbequina, Arbosana y Sikitita).

El programa destaca las conferencias de los expertos Pedro Valverde y Juan Carlos Cañasveras (Balam Agriculture), centradas en la mejora genética y el olivar de alta densidad. El 20 de marzo pondrá el foco en el negocio y la tradición, con una sesión de networking profesional, diseñada para conectar a fondos de inversión y cooperativas con viveristas, además de una demostración en vivo de maestros injertadores. Del mismo modo, están previstas visitas técnicas a distintas empresas y viveros.