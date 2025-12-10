El Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba acoge la mesa-coloquio 'Cine en primera persona' con cineastas españolas

Autoridades y cineastas al inicio del encuentro 'Cine en primera persona: de la teoría a la práctica, un compromiso con el arte'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, y el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, han inaugurado este miércoles en el Centro de Artes Plásticas de la Fundación Rafael Botí la mesa-coloquio 'Cine en primera persona: de la teoría a la práctica, un compromiso con el arte', encuentro en el que las cineastas Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke han dialogado sobre cine y arte.

Durante su intervención, Duque ha resaltado que se citan en la sede de la Fundación Rafael Botí "tres grandes mujeres del cine español" para compartir su experiencia con los alumnos de Grado de Cine de la Universidad de Córdoba. Asimismo, ha destacado el "compromiso" de la Diputación de Córdoba para "promocionar a los jóvenes de la provincia", a quienes ha animado a dialogar "con quienes están aquí", pues con su trayectoria "pueden dirigiros el camino".

Por su parte, el rector, Manuel Torralbo, ha destacado la "alegría contagiosa" de Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke, a las que ha calificado de "extraordinarias", además de agradecer su participación en la jornada. Para concluir, ha agregado que durante el encuentro van a contar "cómo ven el cine", además de "animar a los jóvenes a que sigan trabajando". Así, ha alentado a que "los jóvenes que tengan ilusión, si les gusta el cine, sigan buscando su hueco".

Por último, las protagonistas de la cita, Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke, han coincidido en que esta mesa-coloquio es un punto de encuentro para "contar nuestra experiencia a gente que está empezando en la profesión" y van a hablar de lo que quieran los asistentes, de lo que quieran preguntarles.

Así las cosas, las cineastas han asegurado que "no venimos a dar una conferencia" sino que "vamos a prestarnos a contestar lo que la gente quiera saber y contarles cómo funciona el oficio y la industria", en la que "hay que buscarse la vida e intentarlo, intentarlo e intentarlo". "El cine español se encuentra en un momento espléndido, con gran cantidad de producciones, más que nunca", ha apostillado Verdú.

El encuentro, moderado por Alberto Añón, profesor de la UCO en el Grado de Cine y Cultura, se enmarca en el objetivo de la Universidad de Córdoba de reforzar su apuesta por la imagen y el cine. Por su parte, la Diputación de Córdoba, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, colabora y patrocina esta actividad, afianzando su compromiso con la cultura y el arte contemporáneo, a través de un convenio de colaboración con el que patrocina institucional y económicamente estas iniciativas de la UCO, a través de UCOCultura.

Esta sinergia institucional ha permitido ofrecer a la ciudadanía y a la comunidad universitaria una nueva oportunidad para, en un espacio único, reflexionar sobre el cine desde la experiencia directa de estas reconocidas protagonistas.

Además, uno de los objetivos adicionales de esta mesa ha sido acercar la práctica cinematográfica a los estudiantes del Grado en Cine y Cultura y del Máster en Cinematografía, fomentando el intercambio de ideas y la conexión entre la teoría académica y la realidad profesional del sector.