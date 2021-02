El Consorcio de Bomberos de Córdoba adquiere equipos por 180.000 euros y crea el Grupo de Intervención con Drones

CÓRDOBA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba, se ha dotado recientemente de nuevo material y equipamientos valorados en cerca de 180.000 euros y ha creado el Grupo de Intervención con Drones con el fin de "seguir prestando en las mejores condiciones posibles los servicios de prevención y actuación frente a incendios y todo tipo de siniestros, así como para la asistencia y el salvamento de personas y animales".

Así se ha expresado el presidente del organismo provincial, Rafael Llamas, quien ha explicado que "hemos adquirido dos carpas de puesto de mando avanzado de unos 18 metros cada una, una para la zona Norte y otra para un parque del centro de la provincia, de modo que se pueda desplazar a los distintos parques y a las situaciones que puedan surgir".

Además, ha continuado Llamas, "nos hemos provisto de once pantallas de privacidad, para preservar la intimidad de la persona lesionada, de tres equipos completos de excarcelación con los que ya quedan cubiertos de esta herramienta todos los parques y de once conjuntos de rescate, salvamento y traslado de accidentados en todo tipo de siniestros".

"Este material se complementa, además, con dos nuevas cámaras térmicas, con once equipos y herramientas para intervenciones en aguas superficiales, otros once para el rescate de personas en atmósferas contaminadas, once buzos para los miembros de la Unidad Canina de Rescate y otros once para intervenciones en presencia de riesgo eléctrico", ha continuado el presidente del Consorcio de Bomberos.

Llamas ha insistido en que "esta importante renovación de material que hemos llevado a cabo demuestra que estamos dando respuestas a las necesidades de los parques de la provincia y, además, estamos innovando y creando nuevas unidades como el Grupo de Intervención con Drones (GID), que está formado por once miembros que han recibido formación durante dos meses para adquirir el título de piloto de dron. Esta unidad dispone de un dron con cámara térmica para posibilitar el trabajo incluso en situaciones de oscuridad".

En total, ha concluido Llamas, "el material adquirido por el Consorcio de Bomberos asciende a 180.000 euros y nos va a permitir contar con los equipos necesarios para intervenir ante siniestros y accidentes de todo tipo y contando, además, con la ayuda de drones y con los once perros especializados en el rescate de personas de nuestra Unidad Canina".