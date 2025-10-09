Córdoba acogerá el mayor congreso nacional sobre control interno de las administraciones públicas, organizado por la Dip

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), en la presentación de Congreso sobre Control Interno Local. - EUROPA PRESS

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la presentación del IV Congreso sobre Control Interno Local (CCIL) que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, organizado por el Servicio de Intervención de la institución provincial junto con la Intervención General del Estado, bajo el lema 'Compromiso con la excelencia, garantía de confianza'.

En rueda de prensa, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado que se trata de "un encuentro que va a reunir a 650 profesionales de toda España. No ha sido fácil traer a Córdoba un congreso de esta envergadura y con la importancia que para el control local tiene esta reunión de profesionales de primer nivel, cuyo objetivo es el de mejorar considerablemente la manera que tienen las administraciones de gestionar lo público".

Fuentes ha destacado que "vamos a reunir aquí a interventores, secretarios, auditores, personal técnico y responsables de fiscalización que van a intercambiar experiencias y buenas prácticas de la gestión pública e impulsar la eficacia y la sostenibilidad en el uso de los recursos públicos".

Fuentes ha recalcado que "Córdoba se convertirá durante esos días de octubre en el epicentro del debate y la reflexión sobre la transparencia y la buena gestión pública. Para nosotros un orgullo acoger este encuentro y una oportunidad para mostrar la capitalidad de Córdoba en la apuesta por unas instituciones sólidas, eficaces y cercanas a la ciudadanía".

"El control interno local no es solo una obligación legal, es una herramienta estratégica para mejorar la gestión y anticipar los desafíos del futuro, especialmente ante la ilusión de la inteligencia artificial y la automatización de los procesos", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación provincial se ha referido a los retos de este congreso entre los que sitúa "la implantación de sistemas de auditoría continua capaces de detectar incidencias en el tiempo real, junto con el uso del bigdata e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo en contratación, subvenciones y pago".

Además, se ha referido a un "tercer eje, que es un desafío hacia la transparencia y el gobierno abierto. Eso significa la elaboración de informes accesibles y el lenguaje claro, comprensible para la ciudadanía. Y como cuarto eje se sitúa la colaboración interdepartamental e interadministrativa".

650 PARTICIPANTES DE TODA ESPAÑA

El interventor de la Diputación, Alfonso Montes, ha agradecido el apoyo de la institución provincial para asumir la organización de este evento, del que ha destacado que "nos pusimos como reto alcanzar los 400 participantes del anterior congreso y vamos a alcanzar los 650 de todo el territorio nacional"

Montes ha hecho hincapié en el "nivel de los ponentes y moderadores entre los que vamos a contar con personas con mucho reconocimiento y que presentan un carácter transversal, incluyendo responsables de control externo como la presidenta del Tribunal de Cuentas, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Interventor General del Estado, pero también en relación al control interno con interventores y secretarios de diputaciones y ayuntamientos".

"El congreso también servirá para dar a conocer aún más a Córdoba, su patrimonio y su cultura, para lo que se han previsto una serie de actividades extracongresuales a distintos monumentos de la ciudad y de la provincia", ha concluido Montes.

Por su parte, la responsable de Control Interno de la Diputación, Adelaida Ramos, ha mostrado su agradecimiento a los diferentes departamentos de la institución provincial que han colaborado en la organización de este evento "que ha supuesto un gran esfuerzo" pero que también ha sido "motivador e ilusionante".