Córdoba se convierte en foco del debate sobre los espacios naturales con Expo AIRE

Autoridades en la inauguración de Expo AIRE. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de la capital cordobesa alberga este martes y miércoles la tercera edición de Expo AIRE, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y que pone el foco del debate sobre los espacios naturales.

Durante la inauguración, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha recalcado que "nos encontramos ante la mayor feria nacional dedicada a los espacios naturales, el medio ambiente y el ecoturismo".

Según ha añadido Romero, "Expo AIRE, en su tercera edición, consolida a nuestra provincia como punto de encuentro de referencia para todos los agentes vinculados a la gestión del territorio, la conservación del medio natural y la promoción del turismo sostenible".

"Córdoba y sus pueblos son, sin duda, paisajes y naturaleza, un territorio en el que se suceden, de norte a sur, parques naturales, paisajes de olivar, dehesas, ríos y nuestras vías verdes. En definitiva, una provincia en la que los espacios naturales nos hablan de economía, de empleo, de cohesión territorial y de señas de identidad", ha matizado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "Expo AIRE se ha convertido en una plataforma que permite poner en valor los espacios naturales de nuestra tierra, que los sitúa como elementos de desarrollo y de futuro que contribuyen a fijar la población en nuestras zonas más rurales".

Porque, ha continuado Romero, "uno de nuestros principales retos es que nuestros jóvenes elijan quedarse en sus pueblos con proyectos ilusionantes que les permitan abrirse camino, algo que perseguimos con la puesta en marcha, un año más, de esta muestra que hoy abre sus puertas".

"Debemos hacer hincapié en que Córdoba está haciendo un trabajo ejemplar en materia de promoción, formación y certificación en vectores como la conservación y gestión de espacios, infraestructuras y uso público y turismo de naturaleza. Todo ello esencial para mirar hacia un futuro sostenible", ha remarcado el diputado provincial.

Finalmente, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha afirmado que "hoy y mañana se darán cita en nuestra ciudad 70 expertos nacionales de primer nivel que participarán en conferencias, mesas redondas, demostraciones y actividades de carácter técnico que nos permitirán avanzar en objetivos compartidos y establecer sinergias".

En el acto de inauguración también ha participado el viceconsejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, que ha destacado que Expo AIRE se ha convertido en "un punto de encuentro imprescindible para todos los que trabajamos por un modelo de desarrollo sostenible", recalcando que "Andalucía es líder en la gestión del territorio de una manera sostenible e innovadora con un compromiso claro de parte de la Administración por la conservación de nuestro rico patrimonio natural".

"EL FUTURO SERÁ VERDE O NO SERÁ"

Por su parte, el concejal delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García Ibarrola, ha resaltado que "el futuro será verde o no será", motivo por el que "es importante tener puntos de encuentro como éste en el que todos pensamos en el futuro de manera sostenible".

Finalmente, el director general de Expo AIRE, Vicente Sánchez, ha resaltado el crecimiento de la feria, pues "el aumento del número de asistentes, la calidad de los ponentes y la diversidad de expositores confirman que Expo AIRE se ha consolidado como uno de los principales foros profesionales de España".

En esta línea ha destacado que "nuestro objetivo es favorecer el intercambio, la cooperación y generar soluciones reales a problemas como la gripe aviar, la peste porcina o los incendios forestales cada vez más devastadores. Es básico que podamos avanzar en la prevención a través de la innovación que encontramos en la feria"

El programa de esta edición está formado por 26 conferencias de alto nivel, impartidas por 70 especialistas de prestigio nacional e internacional, junto a una zona expositiva con 27 estands en la que administraciones, empresas tecnológicas, asociaciones profesionales y entidades de conservación presentarán soluciones y proyectos innovadores vinculados a la gestión del territorio.